Els lloguers pugen fins a un 4% a Girona durant el darrer mig any

Els preus dels lloguers han pujat fins a un 4% a la ciutat de Girona el darrer mig any, i un pis de dues habitacions costa ara 618 euros de mitjana. La crescuda es deu, segons expliquen els promotors i el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària (API), a la poca oferta i la forta demanda que hi ha a la ciutat. Una tendència que es repeteix en altres localitats importants de la demarcació com Olot o Figueres, on també incrementen prop d'un 4% o Banyoles, on la crescuda és d'un 8% en els habitatges de dues habitacions. L'estudi també conclou que els preus de l'obra nova a la ciutat estan arribant "als màxims". En canvi, pel que fa als habitatges de segona mà, s'està arribant a "l'estabilització" i a un ajust de preus.