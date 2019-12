Girona compra 45 pistoles noves per a la policia

L'Ajuntament de Girona ha iniciat el procés per comprar 45 pistoles per a la policia Municipal de Girona. El consistori preveu gironí gastar-s'hi un màxim de 25.047 euros. En concret, seran armes de foc curtes semiautomàtiques.

La compra està motivada per dos raons. D'una banda per als nous agents que s'han d'anar incorporant al cos i, de l'altra, substituir algunes armes de foc antigues.

La plantilla del cos policial es reforçarà properament amb setze nous agents que ara estan a l'escola de policia (molts dels quals cobriran les vacants d'altres agents que es van acollir a la prejubilació facilitada pel govern estatal). A més a més, es preveu també la incorporació de cinc agents més per oposició interadministrstiva. Aquests 21 policies ja podran disposar d'aquestes armes noves.

A més, com que encara hi ha agents i comandament de la plantilla policial que estan dotats amb revòlvers, se substituiran per pistoles semiautomàtiques. La comanda també servirà per preveure les necessitats que es derivin de noves incorporacions al cos.

Pel que fa al futur de les armes «velles», es faran les gestions oportunes perquè es lliurin a la Intervenció de la Guàrdia Civil, com a cos competent per la destrucció de les armes.