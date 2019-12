Prou de Sarrià vol el tancament d'Hinojosa fins que redueixi les males olors

La plataforma Prou de Sarrià exigeix el tancament cautelar de la fàbrica Hinojosa mentre aquesta aplica les mesures necessaries per acabar amb les males olors. La planta de paper va anunciar aquesta setmana un nou paquet d'actuacions per reduir les emissions, que finalitzarien el setembre del 2020 i que suposarien una inversió de més de dos milions d'euros.

L'entitat veïnal, però, reivindica que no poden aguantar un any més les emissions de la planta de paper. «Que aquest cop sigui l'empresa la que assumeixi els perjudicis durant aquest any que trigaran a tenir-ho tot enllestit, sense produir, i que ens que deixin viure en pau, que el planeta també els ho agrairà», manifesten. D'altra banda, la plataforma també lamenta el paper de l'Ajuntament i la Generalitat per fer front a aquest problema. Del consistori exposen que «fa més de dos anys que repeteixen el mateix discurs que 'en pocs mesos estarà tot arreglat' però tot segueix igual». I del Govern català afirmen que «estan implicats en aquest conflicte, perquè la condescèndia que han mostrat envers l'empresa, ha comportat la desprotecció de la població».