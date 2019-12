Aproven la dissolució del Consorci que gestiona el centre d'arts El Canal

El Consorci d'Arts Escèniques Salt-Girona, que gestiona el centre d'arts El Canal, va aprovar la setmana passada la seva dissolució. Ara aquest acord haurà de ser ratificat en el ple de l'Ajuntament de Girona i en el de Salt. Aquests són els dos organismes que formen part del consorci, després que la Diputació en marxés el febrer passat.

Quan es formalitizi la dissolució, El Canal passarà a ser gestionat a través d'un conveni entre els ajuntaments de Salt i Girona. Segons explica l'alcalde de Salt, Jordi Viñas, aquest document s'està acabant de perfilar i atorgarà a la vila més independència a l'hora de prendre decisions sobre processos administratius.

Aquest canvi de Consorci a conveni permetrà, segons explica el batlle, una gestió del centre cultural més ràpida i àgil. «El Consorci generava un funcionament molt enquistat perquè les tres administracions s'havien de trobar per acordar qualsevol cosa, era un enrenou», afirma Viñas.

Ara, en canvi, en el conveni es pactarà una gestió més àgil i Salt passarà a ser administratiu actuant. Això significa que la vila podrà prendre decissions sobre, per exemple, cedir l'espai a una entitat o aprovar factures i no caldrà reunir l'òrgan per aprovar aquestes qüestions administratives.

L'Ajuntament de Salt retificarà l'acord de dissolució en el pròxim ple, que tindrà lloc aquest dilluns. Pel que fa a Girona, s'haurà d'esperar a la sessió del mes de gener.

El Centre d'Arts Escèniques El Canal va néixer l'any 2007 amb la voluntat de convertir-se en un centre de referència a nivell nacional en producció i creació escènica. Des de llavors, però, no ha acabat d'arrencar: durant el primer període, entre els anys 2007 i 2013, va estar gestionat per Bitó, l'empresa de Salvador Sunyer; un període durant el qual sí que hi va haver una certa activitat: segons la companyia, es van dur a terme 51 produccions de les quals es van fer 1.403 funcions.

La tardor de 2012, el Centre va comptar amb seu física pròpia: un flamant edifici situat a l'antiga fàbrica Coma Cros finançat, en bona part, amb fons europeus. A partir de llavors, la Diputació i els ajuntaments de Girona i Salt van decidir assumir la gestió pública, però des de llavors El Canal no ha acabat d'agafar embranzida.

Al febrer, el ple de la Diputació de Girona va aprovar desvincular-se del Consorci perquè consideren que el Canal ja estava entrant en una fase d'arrencada definitiva. Això si, l'administració continuarà donant suport a través dels corresponents ajuts. De fet, la Diputació va augmentar aquest any la seva aportació, passant de 160.000 a 200.000 euros.