El recital de música i poesia Les Veus de Salt celebrà la 8a edició

El recital de música i poesia Les Veus de Salt va celebrar dijous la seva 8a edició davant unes 300 persones que van omplir el Centre d'Arts Escèniques El Canal. La iniciativa, organitzada pel Consorci per la Normalització Lingüística en col·laboració amb Càritas i l'Escola d'Adults, és un espectacle on els alumnes dels cursos de català són els lectors dels textos.

Enguany l'acte va ser presentat per Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i divulgador científic, i la temàtica central va ser La Terra. L'alcalde, Jordi Viñas, va destacar que «el recital s'ha convertit en un referent i que serveix, tal com expliquen els seus impulsors, com a homenatge als saltencs que arribats d'altres terres fan l'esforç per aprendre el català».