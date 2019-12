A la recerca d'una ubicació impossible per al mercat dels marxants de la Devesa

Continuarem treballant per definir, amb consens dels agents implicats, una ubicació definitiva i digna per al mercat de la Devesa». Així resa el punt 322 del Pla de Govern 2019- 2023 presentat fa unes setmanes pel govern local de Girona (JxCat). Que l'equip de govern parli d'una nova ubicació per al mercat de marxants de la Devesa no és nou. Se'n parla des de fa anys.

I l'actual responsable de Promoció Econòmica, Glòria Plana, manté que la idea continua essent vàlida, però que s'ha de parlar amb tots els implicats. Ho exposa després que la regidora socialista Bea Esporrín preguntés en el darrer ple si «han avançat per trobar aquests consensos». Els marxants, però, afirmen que fa anys que no parlen directament amb l'Ajuntament i, menys, de canviar la ubicació del mercat. I mantenen que si han de sortir de la Devesa, la seva proposta és al parc Central. La resta d'emplaçaments «seria matar el mercat».

Fa anys que el debat semblava tancat, però el pla de Govern de JxCat ha reobert la caixa dels trons. Glòria Plana ha explicat a Diari de Girona que es manté la idea de treure el mercat del parc de la Devesa, però que cal trobar un indret que agradi a totes les parts. Quan es parla de totes les parts, s'entén que s'estaria referint, amb els representants municipals, als marxants, als veïns del nou emplaçament i a altres possibles actors, si es donés el cas. Glòria Plana exposa que la idea de treure el mercat de la Devesa es manté vigent però admet que no serà d'avui per demà ni serà «imminent», sinó que la porta està oberta per anar-ne parlant per si és possible a mitjà o llarg termini.

Sobre la taula de l'Ajuntament hi ha hagut al llarg dels darrers anys moltes opcions. Algunes a proposta del mateix equip de govern i altres dels marxants. Cap, però, ha quallat. Algunes sorprenen perquè mai havien sortit a la llum fins ara. N'hi ha hagut una vintena.



Algunes de les antigues opcions

Amb la republicana Cristina Alsina al govern local, es va arribar a plantejar l'opció de l'esplanada de La Copa, on per les Fires -excepte aquest any- se solen col·locar les barraques, però es va rebutjar perquè l'absència d'arbres seria perjudicial a l'estiu, però sobretot perquè la mobilititat dels vehicles dels marxants requeria d'unes obres que haurien fet canviar molt la zona ho van tirar enrere.

Quan Carles Puigdemont era alcalde, es va estar mirant el passeig Canalejas. En aquell moment, els autobusos turístics hi aparcaven i treure'ls semblava difícil. A més, encara es confiava que el Ministeri de Foment compliria la promesa d'enderrocar el viaducte. Però no va ser així i el tren convencional encara passa elevat.

Amb Coralí Cunyat a l'àrea de Promoció Econòmica, es va parlar amb els marxants de posar les parades al carrer Pau Vila, entre el parc del Migdia i el gimnàs Wellness. L'Ajuntament va descartar-ho tot i ser una idea dels marxants, en considerar que no hi havia prou espai. El fet de perdre una gran bossa d'aparcaments segurament també hi va tenir a veure.

També s'ha arribat a estudiar l'opció del parc del Mas Masó, a Can Gibert del Pla, pràcticament fronterer amb Salt i al costat de la seu d'Endesa. Una opció que provocaria que la majoria de clients haguessin de desplaçar-se amb autobús. Un projecte que no agradava als marxants ni tan sols amb la promesa d'incrementar les línies de bus el dia de mercat.

Tampoc una altra opció llunyana que va arribar als marxants des d'un grup de l'oposició i que plantejava el trasllat del mercat a la zona del Mas Gri, a prop del Decathlon. Altres només han estat idees sorgides sense gaire recorregut, com a la zona del denominat Parador del Güell, a tocar de l'escola Maristes i les hortes de Santa Eugènia. En aquella època no hi havia cap establiment i tot eren terrenys. Més tard s'hi aixecarien restaurants de menjar ràpid, supermercats i, ara, una residència geriàtrica gegantina.

La darrera gran proposta ha estat dels marxants: el parc Central, a la zona a tocar de la plaça d'Europa i del viaducte, on hi ha un espai buit. L'Ajuntament tampoc veia malament aquest indret, però les discrepàncies amb els veïns van aturar aquesta possibilitat.

El president de l'Associació de Marxants de les Comarques Gironines, Josep Maria Vergés, es posa a riure quan se li pregunta sobre el mercat de la Devesa de Girona. «Fa anys que no parlo amb l'Ajuntament», etziba. «Ni d'això ni de res», manté. Explica que les darreres trobades van ser pels aparcaments al Camp de Mart de la Devesa que es van acabar traient a canvi de deixar aparcar gratuïtament a l'àrea verda davant de la Sala de Ball. I això era el maig de l'any 2018.

«La Junta del Mercat no es convoca des de l'època de la Coralí Cunyat», explica. Cunyat va deixar de ser regidora després de les eleccions del maig de l'any 2015. Sembla que, per alguns, el mercat fa nosa», lamenta Verges. I conclou indicant que si el consistori es planteja el canvi de lloc, hauria de servir per canviar el model de gestió actual i que sigui realment «el mercat de la capital».



Els veïns de Sant Narcís

L'última proposta ferma dels marxants és al parc Central, a tocar de la plaça d'Europa. Fa molts anys, l'opció no va agradar ni a veïns ni a comerciants. Hi havia el neguit de l'augment de trànsit i els aparcaments, de la neteja, els sorolls i els perjudicis al comerç local. L'actual junta manté el posicionament negatiu. La presidenta, Carme Castel, afirma que des d'aleshores no se'ls ha tornat a preguntar, però assegura que aquells arguments són ara encara més vàlids que en aquell moment.