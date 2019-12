Roben un arbre de Nadal del carrer Nou de Girona

Tres homes van robar la nit de divendres a dissabte un dels tres arbres de Nadal que hi havia al carrer Nou de Girona col·locats pels comerciants de la zona. Són tres i no més les persones que van sostreure l'arbre perquè així ho va veure el vigilant que controla les parades del pont de Pedra, segons expliquen diferents botiguers de la zona, que al mateix temps s'estranyen que el guarda no fes res, «ni tan sols truqués a la policia», en veure l'episodi. Segons expliquen les mateixes fonts, l'arbre va ser vist ahir al matí a l'espai habilitat a l'antiga UNED per als sensesostre. Quan la policia el va anar a buscar, ja no el van trobar perquè els homes que el tenien havien marxat amb ell, expliquen des de l'Associació de Comerciants Zona U, que van instal·lar l'arbre i que ja n'han denunciat el robatori als Mossos d'Esquadra.