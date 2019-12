Inspeccions a botigues de joguines de Girona

La Policia Municipal de Girona ha engegat la sisena edició de la campanya 'Joguina segura', centrar en assegurar que les botigues compleixin la normativa. Des d'ara i fins passat festes, els agents inspeccionaran quinze establiments de la ciutat. Sobretot, posaran el focus en comprovar que l'etiquetatge de la joguina sigui el que toca; és a dir, que hi aparegui el logotip CE, que la informació estigui en català o castellà i que també hi figuri el nom del distribuïdor. Si es detecta alguna anomalia, la joguina es retira i es demana a la botiga que ho corregeixi. Si no ho fa, aleshores la policia fa arribar la corresponent acta a Consum (que és qui sanciona). La sergent Ana Belén Martínez explica que d'ençà de la primera edició –en què es van intervenir més de 2.600 joguines- les infraccions s'han reduït notablement. L'any passat, se'n van destruir tan sols 61; sobretot, de petit format (com ninots).

Coincidint amb l'arribada del Nadal, l'època en què es compren més joguines, la Policia Municipal de Girona ha engegat una nova edició de la campanya 'Joguina segura'. Per sisè any consecutiu, els agents inspeccionen les botigues per assegurar-se que allò que s'hi ven compleix amb la normativa d'etiquetatge.

Des d'ara i fins al 13 de gener, els agents inspeccionaran quinze botigues de joguines de les 32 que hi ha a la ciutat. D'entrada, la policia demana la documentació de l'establiment i s'assegura que la botiga compleix els corresponents requisits administratius (per exemple, que disposa de fulls de reclamació o que l'horari d'obertura figura en un lloc visible).

Després, els agents es reparteixen pels passadissos i inspeccionen les joguines. Sobretot, allà on fixen l'atenció és a l'etiqueta. "Mirem que tingui el logotip CE, que és garantia que la joguina ha passat els controls corresponents; i després ens assegurem que les normes d'ús estiguin en català o castellà, i que també hi consti el nom del distribuïdor", concreta la sergent Martínez. "Això últim, sobretot, és important de cara a possibles reclamacions, perquè si el consumidor té algun problema, ha de saber a qui adreçar-se", precisa.

Si la policia troba alguna joguina que no compleix la normativa, la retira de la venda i aixeca la corresponent acta. Llavors, avisa el propietari i li demana que corregeixi l'anomalia. I després de Nadal, els agents tornen a la botiga per assegurar-se que això s'ha fet.

"Si la joguina no s'ha retornat al distribuïdor i s'ha tornat a posar a la venda, ens l'emportem i es destrueix", explica Ana Belén Martínez. I en paral·lel, la Policia Municipal envia l'acta a Consum, que és qui s'encarregarà de sancionar els responsables de la botiga de joguines.

"L'objectiu de la campanya, però, no és sancionar sinó que es corregeixi la deficiència", subratlla la sergent de la Policia Municipal. "Per això, si la botiga respon, l'acta no s'envia a Consum", hi afegeix Martínez.

De 2.600 a 60

La sergent de la Policia Municipal explica que la campanya 'Joguina segura' s'ha revelat efectiva perquè, de fet, durant les dues darreres edicions, el número d'infraccions ha anat significativament a la baixa. Al 2014 –el primer any de campanya- els agents van arribar a retirar 2.687 joguines (de les quals, 1.904 van acabar destruint-se); al 2015, ja van ser-ne 926; al 2016, 620, i al 2017 i 2018, aquest número es va reduir fins a les 47 i les 61.

Martínez explica que, a més, les joguines que es retiren ara solen ser de petit format. "Per exemple, ninots i pilotes petites que no tenen cap mena d'etiquetatge", concreta la sergent.

I en paral·lel a les joguines, les infraccions administratives també s'han reduït significativament. Tant, que l'any passat la Policia Municipal no va detectar-ne cap. Al 2014, se'n van trobar 22; al 2015, aquest número ja es va reduir a la meitat; al 2016, van ser-ne tres, i al 2017, tan sols una.

Amb la Inspecció de Treball

Cada vegada que entren en una botiga, els agents hi van acompanyats de tècnics de la Inspecció de Treball. En aquest cas, ells comproven que l'establiment no cometi frau en la contractació (entre d'altres, amb el personal que ha agafat per la campanya de Nadal). "És a dir, que els treballadors compleixin la normativa", explica Martínez.

La sergent de la Policia Municipal de Girona també concreta que, a l'hora de fer les inspeccions, no solen fixar-se en cap tipus concret d'establiment. "És una mica variat; solem inspeccionar aquelles botigues de joguines que l'any passat han incomplert i, després, de manera aleatòria, tant grans cadenes com tendes multipreu o establiments petits", conclou.