Girona Taula rodona sobre la gestió de l'aigua

La plataforma Aigua es Vida va organitzar ahir una taula rodona a la Casa de Cultura per parlar dels 44 anys de gestió de l'aigua de l'empresa mixta Agissa a Girona, Salt i Sarrià. Van participar-hi l'enginyer Miquel Garriga, el biòleg Jordi Figueras i l'advocada Montserrat Vinyets. La idea de la convocatòria era fer saber i entendre a la ciutadania «què ha anat malament», perquè l'entitat gironina aposta per un model públic de gestió de l'aigua i quins són els passos a seguir per aconseguir-ho de forma exitosa, «no cometre mai els mateixos errors en un servei públic essencial».