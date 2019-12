La teva honorabilitat

Divendres, passant pel carrer Nou, un rètol improvisat posava en avís els vianants sobre la raó per l'absència d'un arbre de Nadal que hauria de seguir sobre el seu peu metàl·lic. Es veu que algú l'havia robat, fent cas a les ganes de fer una bretolada o per la necessitat d'estalvi en el Nadal familiar d'enguany. Cal que digui que el Nadal no és una d'aquelles festes que em resulti especialment amable. A casa, per motius religiosos, mai havia estat un període massa interessant, més enllà que permetia fer vacances de l'escola, comprar dolços que rarament trobaves fora de temporada i escoltar el concert d'any nou per la tele. En pijama, evidentment.

I intentar pronunciar amb certa elegància el nom Garmisch-Partenkirchen, la ciutat des de la qual es fa el campionat de salts d'esquí. Però el pas del temps ha anat sofisticant d'una manera excessivament sintètica aquest desinterès. Es veu que cal celebrar el Nadal perquè la mainada no pateixi una desorientació preocupant respecte al camí del consumisme pel qual va la gran majoria dels menors d'edat del país. I que, ja convertits en ciutadans amb edat legal, adornaran amb sopars d'empresa, amics invisibles, compres compulsives i sentimentalisme daurat. Cal fer aquestes festes bones, diuen, perquè ja hi ha prou merder en el món per no oferir-nos una treva general, que ja pagarem amb la pujada de gener, la gestió de les rebaixes i el fracàs dels bons propòsits que cal fer-se, expliquen, cada arrencada d'any.

I així, amarats de bones intencions, presumirem de ser com caldria ser, mentre el calendari de sobretaula segueixi explicant-nos que és Nadal.

Al lladre d'arbres de Nadal de plàstic, i a la teva banda, feu el favor de tornar-lo als comerciants del carrer Nou. La brometa no fa gràcia. I si és el cas que te'n feia falta un per al menjador de casa, i no volies participar a fer malbé la sostenibilitat del planeta traient un arbre viu del seu medi, i n'has preferit un d'imitació fabricat amb materials petroquímics, si us plau, quan se t'acabin els torrons, no el llencis. Guarda'l per a l'any que ve. Així ajudaràs a salvar el planeta i la teva honorabilitat.