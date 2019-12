Girona torna a licitar la marquesina entre les estacions del parc Central

Segon intent de l'Ajuntament de Girona per construir una marquesina entre les estacions de la Renfe i del TAV al parc Central. La darrera Junta de govern local ha donat el vistiplau a l'inici dels tràmits per licitar les obres per un màxim de 399.605,97 euros. És pràcticament la mateixa quantitat que la primera licitació, a mitjans de l'any 2017, per instal·lar aquesta coberta. Aquella, la va guanyar la constructora Argon Informatica després d'oferir 331.672,95 euros. No obstant axò, el gener de l'any 2018 hi va renunciar per problemes econòmics. Ho va fer quan ja s'havien signat tots els documents d'adjudicació i va impossibilitar concedir l'obra a la que havia quedat segona classificada.

Un cop rescindit tot el que estava vinculat al primer contracte -que inicialment va quedar lligat al concurs de creditors de l'empresa-, l'Ajuntament torna a posar a concurs aquesta infraestructura, que ha de servir per donar aixopluc en cas de pluja o per protegir-se del sol.

L'obra s'ha pogut tirar endavant dins dels projectes financerament sostenibles de l'Ajuntament, una opció d'inversions que tenen els consistoris que van tenir superàvit en l'anterior exercici. L'únic condicionant que tenia el consistori era que iniciés el procés d'adjudicació abans d'acabar aquest any i que l'obra estigui totalment enllestida abans d'acabar l'any vinent.

La marquesina forma part d'un projecte municipal que, en una segona fase, hauria de seguir amb una coberta lateral a l'estació de la Renfe per la banda del parc Central, com la que hi ha a la plaça d'Espanya.

Tot plegat s'ha d'instal·lar en substitució del finger enderrocat ja fa dos anys. L'Ajuntament va decidir tirar a terra aquest passadís cobert que unia les dues estacions a petició dels veïns de Sant Narcís. Consideraven que aquella estructura no dotava de «transparència» el parc Central i impedia creuar-lo d'un costat a l'altre. Es va decidir en una assemblea veïnal amb la presència de l'equip de govern.