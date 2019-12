Els Mossos busquen una adolescent de 14 anys desapareguda des d'aquest dimarts a Girona

Els Mossos d'Esquadra busquen una adolescent de 14 anys desapareguda des d'aquest dimarts a Girona. La família, que n'ha difós la imatge per xarxes socials, demana que si algú la veu o disposa de qualsevol informació sobre ella, truqui al 112. La mare, que va ser qui en va denunciar la desaparició a la policia, va explicar que quan havia tornat a casa, cap a tres quarts de set del matí, la seva filla ja no hi era. Des d'aleshores, no se'n sap res. La menor, segons la fotografia que han difós, porta ulleres i té els cabells foscos. En el moment de desaparèixer portava un anorac vermell.