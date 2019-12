La plantilla de l'Ajuntament protesta per la «manca de negociació» del consistori

Els treballadors de l'Ajuntament de Girona denuncien «manca de negociació» i «bloqueig» per part del consistori a l'hora de pactar diferents drets de la plantilla. Els cinc sindicats que representen els treballadors han convocat per demà a les onze del matí una concentració a la plaça del Vi per protestar, amb xiulets i olles, contra aquesta situació.

Entre diferents punts, els treballadors manifesten que l'Ajuntament els «dona llargues» a l'hora de definir el percentatge d'augment de sou que tindran aquest 2020. Segons els nous criteris de valoració econòmica dels llocs de treball, acordats entre sindicats i empresa, l'Ajuntament pujarà el sou al 86% de la plantilla. Es va pactar un període de vuit anys per anar pujant un tant per cent cada any, davant la gran inversió que requereix per al consistori (quatre milions d'euros).

A pocs dies perquè comenci el nou any, els treballadors lamenten que encara no saben quina quantitat els l'augmentaran aquest any. «No ens han garantit tampoc el mínim del 10% a què estan obligats en l'acord», afegeixen.

Preguntada sobre aquesta qüestió, la tinenta d'alcaldia de l'Àrea d'Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas, explica que estan a l'espera que es publiqui la Llei de pressupostos generals de l'Estat. «Aquí s'establirà el màxim d'increment de la massa salarial que es podrà fer», afirma Planas.

La regidora també nega que les negociacions estiguin paralitzades. «Sí que hi ha negociacions, cada tres setmanes tenim la mesa de negociació on ens trobem l'empresa i els sindicats», afirma. Aclareix que no s'arriba a un acord en totes les negociacions, que a vegades han de dir que no «perquè la llei no ho permet» i que tot no es pot fer de cop, sinó de mica en mica.

D'altra banda, els treballadors també denuncien que l'Ajuntament «es nega a negociar» la recuperació de «drets arrabassats». Segons explica Rafa Navarro, de Comissions Obreres, els treballadors volen recuperar el límit màxim de 213 dies de treball anuals, un dret que es va eliminar amb les retallades del 2012. «L'Ajuntament, quan era alcalde Carles Puigdemont, es va comprometre a, en el moment que la normativa ho permetés, tornar a aplicar aquest límit», afirma Navarro. Un fet que de moment encara no ha succeït, ja que l'Ajuntament els ha fet arribar una proposta de 215 o 216 dies anuals. Davant d'això, Intersindical-CSC, CCOO, UGT, CSIF i SPL-ME han fet una crida a la mobilització per protestar contra tots aquets aspectes, entre d'altres.