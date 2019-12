Tornen a robar bicicletes d'alt valor d'un aparcament de Girona, ara als Químics

Els lladres de bicicletes d'alta gamma segueixen actuant a la ciutat de Girona. Després de robar al barri de Sant Narcís, ara s'han desplaçat fins a la zona dels Químics. Ahir van entrar en un aparcament soterrani que comparteixen diversos edificis d'aquesta zona del carrer de Caldes de Montbui i van saquejar almenys una desena de trasters.

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona han obert diligències pels fets i estan investigant el cas. Ahir al matí, la policia va començar a rebre les denúncies dels afectats pels robatoris. Els agents de la científica es van desplaçar fins al lloc del succés per localitzar empremtes i vestigis que els condueixin cap als lladres de bicicletes.

El robatori va tenir lloc durant la nit de dilluns a dimarts en l'aparcament soterrat que comparteixen diverses escales de veïns de la zona dels Químics. Els lladres van aconseguir accedir a la zona del pàrquing i van forçar els panys d'alguns trasters.

El que està clar és que volien bicicletes, perquè la policia es va trobar que en alguns trasters hi havien aconseguit entrar però, en canvi, no havien tocat cap dels objectes que hi havia emmagatzemats.

Per exemple, de les vuit denúncies que els Mossos tenien recollides durant el matí, només en dos dels petits magatzems havien robat. N'havien extret tres bicicletes d'alta gamma. Els Mossos tenen oberta una investigació i, per ara, no hi ha detinguts.

Aquest és el segon robatori en trasters que afecta la ciutat de Girona. Pel pont de desembre, uns lladres van saquejar una vintena de trasters del barri de Sant Narcís, i el botí que els lladres es van emportar es va centrar en les bicicletes. Les d'alta gamma valen milers d'euros i són llamineres per als deliqüents. La venda de bicicletes d'alta gamma robades és un tema que preocupa la policia i, de fet, es recomana sovint a les víctimes que segueixin plataformes online de compravenda per localitzar els seus productes i, de retruc, els lladres. Veïns dels carrers Oviedo i carrer Rosselló del barri de Sant Narcís es van trobar dijous el matí amb una sorpresa poc agradable: els havien entrat a robar al pàrquing comunitari i els havien saquejat els trasters i garatges tancats durant la nit. Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona busquen els presumptes autors dels robatoris amb força. De moment, no hi ha detinguts.

Els fets van afectar dos aparcaments soterrats comunitaris que comparteixen diversos edificis i, per tant, compten amb moltes places d'aparcaments. Els lladres no van forçar els vehicles que hi havia aparcats, sinó que el seu objectiu eren els objectes que els veïns tenen emmagatzemats en estances tancades amb pany i clau.

En els dos casos que es van produir durant la matinada de dimecres a dijous, els lladres tenien clars els objectius: objectes d'alt valor. En aquest cas, van rebentar una vintena de trasters i bàsicament van robar bicicletes d'alta gamma, a més d'altres aparells que poden ser revenuts a un alt preu en el mercat negre o en pàgina de venda per Internet, que són un dels punts on es col·loquen més aquest tipus de botins, i on la policia sol fer seguiments d'objectes i aconsegueix resoldre alguns casos amb èxit. Les bicicletes s'han convertit en un botí preuat i fàcil, ja que les d'alta gamma no pesen gairebé gens i són de fàcil moviment.