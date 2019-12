El bus urbà de la ciutat de Girona, el segon més car d'Espanya

Els preus per viatjar en autobús urbà a la ciutat de Girona continuen un any més essent dels més cars de tot l'Estat. S'extreu de l'estudi anual realizat per Facua- Consumidors en Acció que compara les tarifes de cinquanta capitals. Pel que fa a l'abonament de deu viatges, el preu de la targeta gironina és el segon més car (1,07 euros per cada viatge) només per darrera de Madrid (1,83 euros). La tercera ciutat amb aquest abonament més car, segons els preu de l'any en vigor, és Barcelona (1,02 euros per cada trajecte).

Es tracta d'un «podi» que es manté en els darrers anys, en part perquè la majoria de ciutats ha estat congelant els preus. Una situació que pot variar de cares a l'any vinent perquè moltes poblacions estan aprovant augments de tarifes.

32 cèntims més que la mitjana

Són uns preu molt més elevats que la mitjana estatal, que és de 0,75 euros per viatge. Cada gironí doncs, paga 32 cèntims més per trajecte que la mitjana. Les ciutats on es paga menys per una targeta de deu viatges són Logronyo (0,53 euros per viatge), Àvila (0,55) i Samanca (0,59 euros) per aquest ordre.

Pel que fa a l'abonament mensual, el llistat el torna a encapçalar Madrid amb un import per la targeta de 54,60 euros, seguit de Barcelona amb 54 euros. Girona és la tercera ciutat més cara amb un preu de 46,15 euros. Novament, les posicions en aquest rànquing són les mateixa que l'any 2018. Hi ha casos on el preu és notablement inferior. Per exemple, a Albacete (15 eurps per mes), Ciudad Real (20 euros), Sòria (21,5 euros), Àvila (22 euros) o Salamanca (22,05 euros).



11,41 euros més que la mitjana

La mitjana estatal pel que fa a la targeta mensual d'autobús urbà se situa en els 34,74 euros. Els gironins doncs, quan compren aquest tipus d'abonament paguen 11,41 euros més que la mitjana estatal.

Pel que fa a tiquets que donen dret a un sol viatge, hi ha diverses ciutats que tenen un preu superior al de Girona. Barcelona (2,20) i Sant Sebàstia (1,75) són dos exemples. No obstant, Girona (1,40 euros) novament té un import superior al de la mitjana estatal (1,20 euros).

En relació a aquests preus que deixen Girona per sobre de la mitjana en totes les tipologies de viatges, Girona sempre ha defensat que ofereix multitud de descomptes o accessos a targetes de gratuïtat que rebaixen els preus estudiats per Facua. Hi ha les targetes Bus 18, Bus 25, Bus 65 i Bus 70. També hi ha descomptes per als universitaris (380 viatges per 110 euros. A més els infants de 4 a 12 anys tenen la T-12 gratuïta i els menors de 4 anys entren gratis. A més, les famílies nombroses i monoparentals tenen una reducció de preus.