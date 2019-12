Demanen 14 anys de presó per al figurant detingut durant una roda de reconeixement

La fiscalia demana 14 anys de presó per a un figurant reconegut per dos testimonis durant una roda de reconeixement per un cas iniciat per agressió sexual i lesions a una menor. La secció Quarta de l'Audiència de Girona va jutjar ahir els fets, que inclouen quatre acusats i es remunten al 19 d'agost de l'any passat, quan van detenir tres acusats d'agredir sexualment una menor a la sortida d'una discoteca de Girona. El figurant va ser detingut després de participar voluntàriament a la roda de reconeixement posterior als fets, ja que va ser reconegut per dos testimonis que van declarar al judici en qualitat de víctimes. Va ingressar a presó durant un mes i llavors el jutge va decretar-ne la llibertat en no veure indicis de participació en els fets.

La defensa dels acusats, encapçalada per Carles Monguilod, va assegurar durant la vista que ni tan sols era al lloc dels fets, i així ho van corroborar diversos testimonis. Així mateix al·lega «irregularitats» en la detenció del figurant, ja que es va efectuar sense presència de cap advocat. Amb tot, la fiscalia va mantenir l'acusació perquè durant el judici els dos testimonis van tornar a reconèixer-lo com a participant «sense cap mena de dubte». Per la resta d'acusats demana penes d'entre 13 i 14 anys i una indemnització de 6.000 euros per cadascun. La defensa sol·licita l'absolució en considerar que els fets són conseqüència d'una «baralla de borratxos» i que no hi havia cap «ànim libidinós» contra la noia.

Segons la fiscalia, la noia estava ballant en una discoteca al carrer Miquel Blai, i llavors el seu germà va escoltar per part d'un dels acusats comentaris de caràcter sexual dirigits a la menor, que llavors tenia 16 anys. Això va iniciar una primera baralla que va provocar la seva expulsió del local. Uns carrers més enllà es van retrobar amb la noia, que caminava a diversos metres dels seus acompanyants, i l'acusació relata que «la van agafar de braços i cames per agredir-la i fer-li tocaments». Llavors s'hi van afegir el germà de la noia i un amic per tal de «defensar-la». Arran de la disputa el germà de la menor va requerir ingrés hospitalari.