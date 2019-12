ERC diu que ha "perdut la confiança" en el govern de Girona i votarà en contra dels pressupostos

El grup municipal d'ERC Girona considera que no hi ha voluntat política del govern de JxCat de tirar endavant els compromisos pendents amb la ciutadania. Els republicans creuen que l'equip que lidera l'alcaldessa Marta Madrenas "ha faltat a la paraula", i que per tant "no té credibilitat".

"És una falta de respecte als ciutadans", afirma el portaveu Quim Ayats, que afirma que "hem perdut totalment la confiança en aquest govern municipal". "No ens han deixat cap més marge que votar en contra a la proposta de Pressupost de 2020", conclou.

Esquerra recorda que es va abstenir en la votació del Pressupost de 2019 a condició que JxCat executés 7 projectes que hores d'ara 5 continuen pendents. Entre ells hi ha l'inici de les actuacions del pla de les Pedreres; un pla de xoc per fer inversions immediates a la Devesa; la redacció del projecte del nou centre cívic de Montjuïc; l'adaptació amb criteris d'accessibilitat dels parcs de jocs infantils; i la projecció d'una nova línia de bus que enllaci els campus de la UdG.

"No és una obsessió amb els acords del 2019, és una obsessió amb el compliment dels compromisos amb els veïns i les entitats", insisteix Ayats, que lamenta que en alguns casos "el govern ni tan sols ha fet la trucada per començar els tràmits". "I com aquests, molts altres compromisos ha aparcat el govern", diu el portaveu d'ERC, que posa com exemple la passera del carrer del Carme, la reforma del Pont de l'Areny, el projecte de la Punta del Pi, el Parc Mas Masó, la cruïlla del tennis o la biblioteca de la Casa de Cultura.

Sobre la proposta de Pressupost de 2020 de JxCat, que compta amb la col·laboració de Guanyem, el portaveu republicà lamenta que sigui "un projecte continuïsta" i que "manté el model de ciutat de l'antiga convergència". "És un Pressupost que mira enrere, i el que hem de fer és mirar endavant", sosté Ayats.

En aquest sentit, ERC ha plantejat una sèrie de proposicions de millores, però que no han estat tingudes en compte pel govern municipal. "Ens venen com un èxit una partida de 500.000 euros pel pla d'inversió en habitatge, però en realitat s'ha fet un pas enrere, ja que fa només un any JxCat va posar sobre la taula 2 milions d'euros per la compra de pisos", afirma el portaveu d'ERC. "Aquest és un altre incompliment, ja que és una i versió que tampoc va acabar executant", recorda Quim Ayats.