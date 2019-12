Estudien la temperatura del subsòl de Girona amb sensors geotèrmics en nou punts

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya està estudiant el subsol de la ciutat de Girona amb nou sensors col·locats en diferents punts del terme municipal per saber la temperatura que hi ha i saber si se'n pot treure rendiment en l'aspecte energètic. Aquests sensors poden arribar a una profunditat d'entre 150 i 200 metres, quan es tracta de geotèrmia superficial, com és aquest cas. L'objectiu és crear una mapa de temperatures i capes de subsol.

L'organisme, depenent del Departament de Territori i Sostenibilitat, té la intenció de crear una xarxa de monitoratge de control geotèrmic a Catalunya amb variables geotèrmiques d'aqüífers en àmbits urbans. I ha apostat per iniciar la implementació del projecte amb deu sensors als municipis de Girona i Salt, dels quals nou a la capital. L'avaluació dels recursos geotèrmics i el monitoratge ha de servir per impulsar el desenvolupament d'estratègies de planificació i gestió sostenible de l'ús del subsol, com a font d'energia en els plans municipals d'eficiència energètica i energies renovables, i també en els Plans d'Acció d'Energia Sostenible (PAES). Per tal de tirar endavant el projecte a la capital gironina, s'ha signat un conveni amb l'Ajuntament de Girona. Es poden veure els elements que s'utilitzen, per exemple, a l'encreuament entre el carrer Pau Vila Dinarés i la carretera de Barcelona, a tocar del parc del Migdia. També a prop del supermetcat que hi ha a la Creu de Palau o a l'aparcament del costat de la plaça Domènec Fita, a Montjuïc.

El regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, ha recordat que l'Ajuntament, en el marc de les seves «polítiques energètiques i de sostenibilitat, de mitigació i adaptació al canvi climàtic, té la voluntat de promoure i incentivar en el marc del seu municipi l'ús de les energies renovables i, entre aquestes, també l'energia geotèrmica per usos de climatització». En aquest sentit, Terés considera «rellevant conèixer el potencial d'aquest recurs dins la ciutat».



Per a climatització

La geotèrmia de molt baixa temperatura o geotèrmia superficial és una energia renovable, no contaminant, que es troba emmagatzemada en els primers centenars de metres del subsol; i s'utilitza en climatització per a tot tipus d'edificis per produir calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària mitjançant sistemes d'intercanvi de calor amb bomba geotèrmica. Pot ser utilitzada en habitatges, hospitals, oficines, edificis públics, instal·lacions industrials, centres lúdics i esportius, piscines i hivernacles. El seu aprofitament genera un estalvi important en el consum d'energia elèctrica o procedent de recursos fòssils i una disminució de les emissions de CO2 a l'atmosfera.