El tanatori que es vol obrir al Mas Xirgu ja té la llicència ambiental

La Junta de govern local de Girona ha atorgat la llicència ambiental que ha de permetre la construcció d'un tanatori al polígon Mas Xirgu de Girona. La petició de la construcció d'aquest equipament és de l'empresa funerària Àltima, que ara només queda pendent d'un pas perquè comencin els treballs: el permís d'obres, que ja està en la fase final d'estudi per part del mateix Ajuntament. Seria el segon tanatori dins del terme municipal de Girona, després del que té Mémora a la carretera de Sant Feliu de Guíxols i està previst que s'habiliti en un edifici del carrer Can Pau Birol número 19-21.

La concessió de la llicència ambiental ha seguit un llarg procés amb dos períodes d'al·legacions i un període molt extens per resoldre-les per part de l'Ajuntament. La llicència s'ha atorgat finalment amb unes condicions específiques, segons ha explicat el regidor d'Urbanisme, Lluís Martí. E

l representant municipal ha explicat que a banda del compliment de «tota la normativa vigent», s'ha fixat un termini de tres anys per als controls periòdics ambientals, que «és un termini més estricte que el que preveu la normativa amb caràcter general». Martí també ha assegurat que «es compleixen amb escreix els requeriments normatius d'aparcament».

Sobre la taula s'havien de resoldre diferents al·legacions que havien presentat empresaris de la zona i també els veïns de l'entorn com el de Sant Narcís Sud i els de Palau-Sacosta. Estaven vinculades a temes de mobilitat i aparcament i als controls de la qualitat de l'aire. Les entitats veïnals sempre havien volgut deixar clar que no s'oposaven al tanatori ja que amb la competència podrien rebaioxar-se els preus però sempre havien volgut posar sobre la taula mesures per evitar problemes de trànsit o de qualitat ambiental.

Pel que fa a la sol·licitud de la llicència d'obres, ha indicat que «resta pendent» però que «el procediment segurament finalitzarà en breu». Aquest permís podria concedir-se les properes setmanes i els treballs per al nou equipament podrien iniciar-se ja durant el mes de gener si l'empresa funerària ho considerés oportú.

De fet, Àltima sempre ha mantingut que vol iniciar els treballs tant aviat com sigui possible. L'equipament, que s'habilitaria en un edifici del carrer Can Pau Birol número 19-21, on antigament hi havia hagut una impremta, tindria tres sales de vetlla, un oratori multiconfessional, servei d'incineració i 35 places d'aparcament per a turismes, a més d'espai per a motos i bicicletes.

La funerària fa temps que persegueix l'objectiu per tirar endavant aquest projecte. Va presentar la proposta a l'Ajuntament de Girona el mes de juny de l'any 2017. La inversió prevista és d'uns dos milions d'euros i les obres de rehabilitació durarien uns 12 mesos perquè es vol fer un treball de «qualitat» amb elements respectuosos amb el medi.