Les famílies de l'escola Balandrau protesten pel tancament de P3

Protesta sorollosa de les famílies de l'escola Balandrau, al pati interior de l'ajuntament de Girona, per mostrar el seu rebuig al tancament de la línia de P3 que preveu de cara al curs vinent el Departament d'Educació. Volien entrar al saló de sessions, on els regidors debatien els pressupostos municipals per a l'any vinent i, després d'una negociació amb la regidora d'Educació, va poder-hi accedir un grup reduït. La resta va quedar-se a l'exterior, on es va deixar sentir durant tot el debat. Havien vingut en manifestació des del centre educatiu, situat entre Domeny i Fontajau.

La representant de les famílies, Rita Peré, va afirmar en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que no entenen per què el Govern es planteja aquesta mesura tenint en compte que «hi ha una llista d'espera de 14 famílies» per entrar a P3. Les famílies van rebre aquesta notícia per part de la direcció i ara intentaran parlar amb el Departament per intentar aturar el tancament. A més, Peré va assegurar que «altres fonts» els havien informat que Educació preveu «que el projecte d'escola es tanqui» tot i que no saben si serà de forma gradual o no.



Temença a l'escola Montfalgars

D'altra banda, la comunitat educativa de l'escola Montfalgars de Santa Eugènia va emetre un comunicat on assegurava haver «estat informada» de la possibilitat de supressió d'una de les seves línies de P3 per al curs 2020-2021. En el text indiquen que veuen injust «que aquesta supressió de línies de P3 només afecti les escoles públiques quan també s'hauria de valorar la supressió de línies a l'escola concertada» i es recorda que són un dels centre amb més demanda de preinscripció i que es podria dividir famílies amb germans.

Finalment, des de Guanyem, formació a l'oposició, es considera que tot plegat és «un atac del Govern i de la conselleria dirigida per ERC contra l'educació pública a la nostra ciutat». El regidor Pere Albertí va lamentar que s'hagi «menystingut la feinada feta des del Consell Municipal d'Educació, a qui s'ha ignorat per complet» i va afirmar que «una vegada més la política educativa del Govern es fa d'esquenes al territori. Comminem el Govern de JxCat i ERC a replentajar-se la decisió i exigim a l'Ajuntament de Girona que es posicioni fermament a favor de l'escola pública.».