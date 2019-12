Tres Pare Noel col·loquen un 'Tió Reial' amb la cara del rei Felip VI al Pont de Pedra de Girona

Tres persones vestides de Pare Noel han col·locat un 'Tió Reial' en una punta del Pont de Pedra de Girona aquest dissabte al matí. Es tracta d'un tronc amb una fotografia enganxada del rei Felip VI i una corona. També hi han deixat tres vares per qui vulgui "fer-lo cagar, clavant-li un bon cop de bastó". Han diversos els curiosos que s'han aturat davant del tió i molts d'ells s'han animat a cagar-lo. El tronc està situat a l'encreuament del Pont de Pedra amb el Carrer Santa Clara, una de les zones més concorregudes de la ciutat, especialment aquest cap de setmana on els comerciants aprofiten per fer vendes de cara a les vacances de Nadal. El Tió hi ha estat tot el matí des de primera hora quan han aparegut aquestes tres persones.