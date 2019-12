Girona no troba proveïdors de flors per a Temps de Flors de l'any vinent

Entrebanc per a l'organització de Girona, Temps de Flors. El concurs públic per aconseguir proveïdors de material de tota mena ha resultat ser un desastre. Era el primer any que l'Ajuntament feia servir aquest sistema, obligat per la llei estatal de contractes, i el resultat ha estat fallit. La licitació de tots els materials necessaris per als muntatges es va dividir en deu lots per una suma global de 308.450 euros, amb la idea que les ofertes anessin rebaixant el cost. Però no. D'aquests deu lots, set no han rebut cap oferta, presumiblement perquè els condicionants i requisits mínims no han convençut. I entre aquests deu, hi ha el més elevat perquè és l'essència de la mostra floral: el subministrament de totes les flors tallades, plantes, materials de floristeria i materials de jardineria. El pressupost màxim era de 250.250 euros.

El consistori preveu ara convocar un nou concurs, per provar si a la segona hi ha més sort amb tots els lots que han quedat deserts. Si no és així, es consultarà amb els serveis jurídics com ha de procedir per poder tenir proveïdors i no saltar-se l'estricta llei de contractes, segons ha explicat la regidora de Promoció Econòmica i Turisme, Glòria Plana, ja que el temps passa i s'ha d'aconseguir tenir totes les flors, plantes i material a temps. Una opció final podria ser fer una compra directa.

A banda del subministrament fallit de flors i plantes, els altres lots que han quedat sense cap oferta són el subministrament de gespa (per un màxim de 3.500 euros), material de fusteria (9.500 euros), objectes d'oficina (1.200 euros), drogueria i pintura (9.500 euros), teixits (3.500 euros) i elements de decoració general (3.000 euros). Tot plegat, suma 283.450 euros pendents encara per trobar venedor.

El segon lot que sortia a licitació amb més quantitat econòmica, corresponent al subministrament de material de ferreteria i per un màxim de 20.000 euros, sí que ha rebut ofertes. Els altres lots que també han tingut licitador són per als materials de reprografia (2.000 euros) i per al material de serralleria (3.000 euros). Són 25.000 euros, com a màxim, els tres lots adjudicats.



El sistema antic: un registre

En els anys anteriors el sistema per seleccionar els proveïdors era diferent. L'Ajuntament obria un registre amb un seguit de requisits i aquelles empreses interessades s'hi podien inscriure. El consistori revisava tota la documentació i l'acceptava o no al registre. L'any 2018, per exemple, s'hi van apuntar 103 empreses i negocis i se'n van descartar tres perquè no complïen tot els que es demanava. El sector que apareixia més era el de jardineria i plantes, amb 42 noms comercials. El segon sector el conformava un grup de dotze decoradors. A continuació hi havia vuit proveïdors de pintura, sis fusters, sis ferraters, cinc constructors, cinc de material d'oficina, cinc de reprografia i impressió digital, quatre comerços de teixits, tres serrallers i un de plàstic. La majoria eren gironines i catalanes, però també n'hi havia de Barcelona, el País Valencià i de basques.

Els acceptats entraven a formar part d'una llista que s'entregava als encarregats de fer els projectes florals per tal que triessin les empreses que desitgessin per comprar el material i facturar-ho al consistori, com a subvenció. Es feia en base a un pressupost màxim atorgat per cada projecte en funció d'un esbós del seu muntatge per tal que l'organització analitzés si era viable i on es podia portar a terme.

La 65a edició de Temps de Flors de l'any vinent s'ha programat del 9 al 17 de maig i els interessats a fer els seus muntages i instal·lacions florals ja han d'haver presentat el seu projecte a l'Ajuntament, ja que el termini per inscriure's finalitzava el 30 de novembre. Són els més de cent espais que es podran visitar sobretot al Barri Vell i al seu entorn i que en els darrers anys, segons diferents estudis, atrauen uns 250.000 visitants.