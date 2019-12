Apunyalat al cul un delinqüent reincident a Salt

Uns individus van apunyalar aquest diumenge a la nit un home al cul i al maluc en una baralla. El van deixar ferit de poca gravetat i van fugir. L'home va ingressar a l'hospital Josep Trueta de Girona i avui ha estat donat d'alta.

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació pels fets. Es dóna el cas que el ferit per arma blanca és un home, de nacionalitat espanyola molt conegut per la policia, ja que compta amb diversos antecedents. El motiu de l'apunyalament es desconeix però no es descarta que pugui ser algun tipus de revenja o sigui un fet relacionat amb el tràfic de drogues.

Els fets es van produir el diumenge pels volts d'un quart de nou de la nit a la plaça Catalunya de Salt. Uns individus van apunyalar un home i van fugir del lloc deixant-lo ferit. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar els Mossos d'Esquadra i també, la Policia Local de Salt, que va donar suport a l'incident. La víctima va ser atesa pel SEM que va actuar amb dues ambulàncies al lloc dels fets. Després van traslladar l'home en estat de poca gravetat fins a l'hospital Josep Trueta de Girona. Els Mossos d'Esquadra investiguen el cas i de moment no hi ha arrestats.