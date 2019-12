CCOO s'oposa al tancament de línies de P3 de tres centres

El sindicat CCOO s'ha afegit a les crítiques pel possible tancament de línies de P3 a tres escoles de Girona. Segons afirmen, els centres Montfalgars i Marta Marta perdrien un dels grups de P3 i l'escola Balandrau, perdria l'única línia de la qual disposa. La conseqüència, en aquest cas, «esdevé especialment greu», ja que «pot implicar el tancament de l'escola», recorden. L'objectiu seria la fusió amb el centre de Taialà.

Des de CCOO afirmen que «si el Departament aposta per una escola inclusiva ha d'aprofitar la baixada demogràfica per reduir ràtios, actuació que permetria una imprescindible i necessària millora en l'atenció educativa de la diversitat i en tota la seva complexitat a la ciutat». En aquest sentit, exigeix a l'Ajuntament que treballi en la línia de la demanda de baixada de ràtios, tal com defensava la moció de CCOO i aprovada per unanimitat l'11 de juny de 2018.

CCOO està present a la Comissió de Planificació Escolar del Consell Escolar Municipal i recorda que no hi ha hagut cap reunió aquest curs sobre el curs vinent.

Mentrestant, els pares i mares afectats comencen a organitzar-se. Ahir es va fer una assemblea a l'escola Balandrau per consensuar accions de futur.