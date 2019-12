Dos detinguts per apunyalar un home al cul en una plaça de Salt

Els Mossos d'Esquadra han detingut els dos presumptes autors de l'apunyalament de diumenge a Salt. El cas és el d'un delinqüent que va rebre la ganivetada al cul i el maluc durant una baralla i els autors dels fets van fugir.

Després d'obrir una investigació, els agents han pogut concretar qui en són els presumptes i aquest dilluns van poder-los arrestar. Es tracta de dos veïns de Salt, de 19 i 26 anys, ambdós de nacionalitat marroquina. Estan acusats de ser els presumptes autors d'un delicte de lesions.

Aquest episodi violent va començar en un bar, segons ha determinat la investigació després de parlar amb testimonis i els afectats. Aquí va iniciar-se una baralla que va culminar amb un apunyalament el diumenge a la nit d'un home, un delinqüent conegut a la ciutat. Va rebre la ganivetada al cul i al maluc. Els dos presumptes autors, també tenen antecedents policials i es coneixien amb la víctima. A qui van deixar ferit de poca gravetat al terra de la plaça i van fugir. L'home va ingressar a l'hospital Josep Trueta de Girona i dilluns va ser donat d'alta.

A l'incident també hi va donar suport la Policia de Salt.

Els Mossos d'Esquadra immediatament van obrir una investigació pels fets. Es dóna el cas que el ferit per arma blanca és un home, de nacionalitat espanyola molt conegut per la policia, ja que compta amb diversos antecedents. El motiu de l'apunyalament es desconeix però no ha transcendit però no es descarta que sigui que pugui ser algun tipus de revenja.