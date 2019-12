Girona 10 segueix un any més i es farà del 24 al 26 de gener

L'Associació d'Hostaleria de Girona manté l'aposta per la campanya turística -impulsada pel sector privat i les institucions públiques- batejada sota el nom de Girona 10 i ja ha reservat les dates per la iniciativa de la propera edició: serà del 24 al 26 de gener. Com en els darrers anys, doncs, serà el darrer cap de setmana de gener. Així es pot veure a la seva pàgina web i es preveu anunciar en breu per correu electrònic a tots aquells que algun any hi han pres part o ho han intentat apuntant-se al sorteig. Un sorteig que inicialment era per habitacions d'hotel i àpats i, en els darrers anys, ja només per les nits d'hotel, a banda d'altres promocions com visites guiades o entrades de futbol.

De fet, en les darreres edicions, la campanya turística ja no ha generat el rebombori que havia causat els primers anys, quan l'acció turística va tenir un ressò fins i tot fora de les nostres fronteres i es va copiar, amb més o menys encert, en diferents poblacions.

Fins i tot hi ha hagut alguns comentaris entre els sectors privat i el públic que han evidenciat que la unió inicial s'està esquerdant, probablement perquè el model s'està esgotant, perquè ningú toca la tecla adequada per reconduir la situació i pel pes ecònimic que ha d'assumir cada una de les parts.

Aquesta serà la novena edició i no es preveuen grans novetats, a l'espera d'una edició, la desena, l'any 2021, que hauria de suposar una sacsejada per l'efemèride que suposarà. Està previst obrir el procés per inscriure's al sorteig de les nits d'hotel gratuïtes a partir de meitats del mes de gener, quan es facin públics tots els detalls d'aquesta edició. Molt probablement, el sistema per aconseguir un àpat a deu euros serà el mateix que l'any passat. Hi haurà una llista d'establiments adherits i els interessats hauran de trucar per fer la reserva al local que desitgin.