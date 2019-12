Obren un expedient sancionador a un bar de Girona per negar-se a servir a dos joves pel seu origen

La Generalitat ha obert un expedient sancionador a un bar de l'estació de l'AVE de Girona per negar-se a servir a dos joves pel seu origen. Ho ha anunciat el conseller de Treball, Afers Socials i Família, Chakir El Homrani, que ha condemnat els fets amb el següent missatge a les xarxes socials: "Intolerable! De no atendre un client pel seu origen se'n diu racisme". El cas ha sortit a la llum després que l'Espai Antiracista Girona-Salt pengés un vídeo a les xarxes socials on es veu com una cambrera de l'establiment es nega a servir-los un cafè a uns joves. La treballadora afirma que ho fa complint les ordres del seu cap de no servir a algunes persones que no tenen permesa l'entrada al local.





Discriminació racista fa uns minuts al @PansandCo d l'estació dl #TAV de #Girona negant-se a servir cafè a persones joves racialitzades. No és un cas aïllat i ens neguem a normalitzar-ho. Ho denunciarem. @consumcat @girona_cat @adif @renfe què hi penseu fer? #NiUnEspaiAlRacisme pic.twitter.com/0uuNfJDuD2 — Espai Antiracista (@EAntiracista) December 23, 2019