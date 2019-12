Expedient sancionador al bar del TAV de Girona per no servir a dos nois pel seu origen

La Generalitat ha obert un expedient sancionador al bar de l'estació del TAV de Girona per negar-se a servir a dos joves pel seu origen. Ho va anunciar el conseller de Treball, Afers Socials i Família, Chakir El Homrani, que va condemnar els fets amb el següent missatge a les xarxes socials: «Intolerable! De no atendre un client pel seu origen se'n diu racisme». El cas va sortir a la llum després que l'Espai Antiracista Girona-Salt pengés un vídeo a les xarxes socials on es veu com una cambrera del Pans & Company no vol servir un cafè a uns joves i diu que ho fa complint les ordres del seu cap de no servir a algunes persones que no tenen permesa l'entrada.

Des de l'Espai Antiracista van remarcar que «no és un fet aïllat» i que un cas com aquest de discriminació racista «no es pot normalitzar». Segons la plataforma, tres joves d'origen marroquí van anar dilluns a les set de la tarda a l'establiment de l'estació del TAV. «La treballadora es va negar a servir-los perquè tenia ordres del propietari de no servir a un perfil de gent», van explicar. A continuació, un dels joves ho qüestiona tot dient que ell és de Manresa i que és el primer cop que entra al local.

Els joves van marxar de l'establiment i van posar-se en contacte amb l'Espai Antiracista. Pels volts de les vuit alguns representants van anar a parlar amb la treballadora sobre el que havia ocorregut i a demanar-li el full de reclamacions per denunciar uns fets «molt greus» de racisme. Segons la plataforma, la dona s'hi va negar i ells van respondre-li que no marxarien fins que els el donés. Al cap d'una hora i després de trucar el seu cap, la treballadora els va lliurar el full de reclamacions. L'Espai també lamenta que cap policia es desplacés fins al lloc tot i demanar-ho. D'altra banda, també denuncien que a Girona han documentat altres casos de racisme en locals d'oci que no deixen entrar clients pel seu origen.

El bar va anunciar ahir, a les xarxes socials, que obrirà una investigació interna. En un comunicat, l'empresa va afirmar que la seva política «es basa en la igualtat i respecte» i que «mai tolerarien una actitud discriminatòria i racista cap a ningú». Van afegir que tenen un «estricte protocol d'actuació» i que iniciaran una investigació interna per determinar «si hi ha pogut haver alguna conducta que no es correspon amb aquesta política».