L'imperi de les acrobàcies

Thu Hien puja pels esglaons d'una escala que s'aguanta sobre un estret cable d'acer suspès a l'aire amb un punyal a la boca que és la base d'una espasa que es manté dreta en vertical. La funàmbula vietnamita és una de les principals atraccions del Gran Circ de Nadal de Girona d'aquest any. Poc abans, ha agafat un mocador vermell que penjava del mateix cable amb la boca mantenint l'equilibi mentre el públic guarda silenci amb la pell de gallina i s'ajup per por que caigui daltabaix. Un espectacle de premi, recompensat amb espectadors drets aplaudint quan l'artista asiàtica aconsegueix el repte.

Thu Hien, però, és només una de les artistes de l'espectacle nadalenc de circ d'aquest any, batejat com Fantàsia», d'una mica més de dues hores de durada. La Xina és el país homenatjat en l'edició d'enguany amb la presència de les primeres estrelles del prestigiós Gran Circ Acrobàtic del país, amb les companyies oficials de les poblacions de Taishan i Hunan. Una edició farcida d'espectacles dinàmics i vistosos plens de color i amb el rerefons d'una orquestra que hi posa la música en viu, i un vestuari, unes coreografies i un decorat que transporta l'espectador fins al continent asiàtic.

L'explosiu viatge s'inicia amb un grup d'antipodistes que fa equilibris i mil i un malabars amb els peus i un somriure inesgotable que deixa l'espectador amb les crispetes a la boca, sense mastegar. A continuació, una parella que vola per l'escenari agafada per una tela mentre fa acrobàcies aèries i sis artistes que fan peripècies sobre d'una bicicleta.



Catorze persones i 42 barrets

Abans del descans, apareix un grup nombrós que es dedica a fer malabars amb barrets de palla. Catorze persones que es dediques a fer possible allò que sembla impossible fer amb 42 barrets, que van d'un costat a l'altre sense treva.

Abans del descans, una jove contorsionista exhibeix el que és capaç de fer amb el seu cos, envoltada per unes equilibristes que fan girar uns plats amb pals, davant les esgarrifances i l'admiració del públic.



Els entranyables pallasos

Entre les acrobàcies imperials i els malabars que deixen la boca oberta, va apareixent un entranyable pòquer de pallassos xilens que aixequen el somriure del públic en les diferents aparicions al llarg de la jornada. Són Los Caluga, capaços de passar de l' Ave María de David Bisbal a la banda sonora de Psicosis en un tres i no res. O de ballar un curiós reggaeton mentre ruixen els espectadors amb unes llàgrimes que surten a raig. La segona part de l'espectacle l'obre una actuació on un artista es llança plats al cap mentre manté l'equilibri en una taula que està a sobre d'un rotllo. Una altra atracció massiva la porta a terme un grup que fa anar els diàbolos d'un costat a l'altre i, a continuació, sis artistes vestits de negre de dalt a baix que fan peripècies sobre una roda.

La jornada acaba amb l'esmentada Thi Hien i amb uns punkies saltadors de cercles que van passant per uns cèrcols diminuts mentre fan cabrioles.

Els espectacles del Circ de Nadal es poden veure fins al 29 de desembre al pavelló de Fontajau.