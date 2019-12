Més de 2.000 suports al manifest que vol evitar el tancament de l'escola Balandrau

La campanya de les famílies dels alumnes de l'escola Balandrau de Girona que reclamen que no s'elimini P3 del centre ni que s'acabi tancant tot l'equipament segueix sumant suports i el manifest que van aprovar fa uns dies ja ha reunit més de 2.000 firmes. Aquest manifest és només una de les accions que està prevista dins de la campanya ideada per les famílies per defensar el projecte educatiu del centre, un dels que té més preinscripcions a la ciutat. A més, rebutgen que el Departament vulgui utilitzar l'escola per fer semblar que s'estan eliminant barracons.



Enuig de l'AMPA del Narcís Xifra

D'altra banda, l'AMPA de l'institut Narcís Xifra també ha mostrat la seva preocupació pel fet que Educació vulgui suprimir línies de P3 a les escoles Balandrau, Montfalgars i Marta Mata de Girona. L'AMPA mostra el seu «enuig» per perquè es prenen decisions clau sense tenir en compte la globalitat de la comunitat educativa i rebutgen «la política de fets consumats», «unilaterals i precipitats».