Unes 140 persones demanen pagar els impostos de Girona en fraccions de deu mesos

Serà el primer any i tot just fa poques setmanes que es va fer pública l'opció, però ja hi ha 140 persones que han demanat a l'Ajuntament de Girona pagar els impostos fraccionadament en deu mesos. La mesura es va anunciar a finals d'octubre i suposarà que aquelles persones que ho vulguin es poden apuntar a un pla personalitzat de pagament on el ciutadà pot apuntar-s'hi i que servirà per, un cop sumats tots els impostos i taxes (per exemple l'IBI, vehicles o mascotes), es vagin pagant durant deu mesos, de gener a octubre.

A aquest nou pla personalitzat per pagar tots els impostos només s'hi poden inscriure els habitants que tinguin els rebuts domiciliats, que representa un 67,10% del total. El pla va ser la gran novetat que va presentar l'equip de govern quan va aunciar les noves taxes i impostos municipals que seran vàlids a partir del 2020, amb un augment general d'un 1% a les taxes, d'un 2,8% de l'IBI, d'un 0,25% a l'ICIO, d'un 5% en les plusvàlues i d'un 5% en l'IAE.

Aquesta iniciativa se suma a la que es va iniciar fa alguns anys de pagament fraccionat en tres períodes de l'Impost de Béns Immobles (IBI), que ha tingut una bona acollida per part de la ciutadania. Pràcticament la meitat de les persones que tenen els rebuts domiciliats s'han acollit a aquest fracicionament.

De fet, la idea de poder pagar tots els impostos municipals de manera fraccionada i al llarg de l'any ja havia estat motiu d'un pacte entre l'equip de govern de CiU i el PSC l'any 2018 per aprovar les ordenances fiscals del 2019. Aquell acord, segons es va anunciar aleshores, havia de permetre unificar els rebuts municipals i fraccionar-ne el pagament en tres, cinc o deu mesos en el que es va denominar com una «tarifa plana».