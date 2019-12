Girona ja supera els 104.000 habitants empadronats

Girona segueix sumant habitants a un ritme accelerat després de diversos anys en què el creixement de població va ser molt lleuger i, fins i tot un -el 2014- va perdre residents empadronats. Les darreres xifres oficials corresponen al padró de l'1 de gener del 2019, quan n'hi havia 101.852 persones. Avui, però, ja se superen les 104.000 persones. Es tracta d'una dada que encara no està tancada, perquè està pendent de la certificació final del creuament amb les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), però deixen entreveure l'augment considerable d'habitants. Es tancarà l'any 2019 amb 104.164 persones empadronades a la capital gironina.

S'ha de tenir present que les dades no són oficials fins passats uns mesos, perquè encara queden els habituals tràmits que serveixen per donar de baixa les persones que molts cops no han informat que han deixat la ciutat per diferents motius. Per exemple, han marxat a un altre país o han anat a viure a un altre població i no n'han informat el consistori. D'aquesta manera, tard o d'hora s'han d'acabar donant de baixa del padró municipal, quan per exemple es donen d'alta en una altra població i apareixen a l'INE en aquest altre municipi. Aquest creuament sol fer-se molts mesos després ja que les tramitacions i comprovacions s'han anat fent al llarg de l'any.

Del total provisional de persones empadronades a la ciutat segons les darreres dades, corresponents al 23 de desembre del 2019, n'hi ha 22.422 que tenen nacionalitat estrangera. Això és aproximadament el 21,5 per cent de la població. Es tracta d'un percentatge que es manté bastant estable els darrers anys, i destaquen sobretot els originaris d'Hondures i del Marroc.

Si es fa una mirada enrere en el temps, es constata que en els ­darrers anys hi ha hagut una recuperació en l'acceleració del creixement anual de la població. Un augment poblacional que durant la primera dècada del segle va ser molt notori, amb percentatges d'entre el 2,2 i el 4,8%. Això volia dir que la ciutat sumava cada any entre 2.000 i 3.000 veïns. L'any 2000 arrencava amb 73.637 habitants i l'1 de gener de l'any 2010 ja s'havia arribat als 96.188 habitants.

Enmig de la crisi econòmica que afectava tot el país, la mobilitat de persones es va frenar i, els següents anys, la capital gironina va deixar de fer aquests salts en la xifra d'habitants. L'any 2017 començava amb 99.013 empadronats. Des del 2010, aquests increments havien quedat reduïts a menys de 0,8% i menys de 800 persones. El 2014, fins i tot, la població és va reduir un 0,07% respecte l'any anterior (65 empadronats menys).

En els tres darrers anys, però, la xifra ha anat augmentant de nou i superant sempre l'1,20%, fins al punt que l'any 2018 es va certificar que s'havien superat els 100.000 habitants, tot i que no es va fer públic fins que no va ser una dada oficial, després de fer el creuament de dades amb l'INE. Superar aquest llindar va comportar que l'Ajuntament fes, fins i tot, una campanya.