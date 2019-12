L'Ajuntament de Salt té previst invertir iuns 75.000 euros per ampliar i millorar les instal·lacions de la Factoria Cultural Coma-Cros. El treball més important serà la creació d'una nova aula de música a la segona planta de la nau sud. Aquesta servirà per assajar, per les corals i per diferents projectes musicals i es convertirà en la quarta aula de música que hi ha a l'edifici. Actualment aquesta sala estava tancada.