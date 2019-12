El Circ de Nadal de Girona tanca la sisena edició amb més de 19.000 espectadors

El Circ de Nadal de Girona ha tancat aquest diumenge la seva sisena edició amb 19.233 espectadors a les deu funcions programades. Durant cinc dies, el certamen ha rendit homenatge al circ de l'Àsia amb algunes de les primeres estrelles del prestigiós Gran Circ Acrobàtic de la Xina. En total, hi han actuat 43 artistes provinents de països com Vietnam o Xile. Aquesta edició, a més, ha servit, segons els organitzadors, per consolidar l'esdeveniment aconseguint un públic "fidel": el 65% dels assistents repeteixen any rere any. Com en altres edicions, l'organització ha regalat 200 invitacions per a persones amb pocs recursos a través de Càrites i dels Serveis Socials de l'Ajuntament.

Per primera vegada, a més, s'han repartit 450 entrades a infants amb famílies en risc d'exclusió social gràcies al projecte 'Circ Solidari' amb el qual han col·laborat.