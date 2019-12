Caduca la llicència per convertir en un hotel l'antic Banc d'Espanya de Girona

Caduca la llicència per convertir en un hotel l'antic Banc d'Espanya de Girona Marc Martí

La llicència municipal atorgada per convertir en un hotel l'edifici de l'antic Banc d'Espanya de Girona, a la plaça Marquès de Camps, ha caducat. L'Ajuntament ha acordat declarar la caducitat d'aquest permís perquè les obres estan aturades i perquè ha transcorregut el termini fixat de finalització de les obres, segons asseguren fonts municipals.

La promotora del projecte és l'empresa Arcadi Pla i preveu -o preveia- convertir aquest espai en un equipament turístic de quatre estrelles i 84 habitacions. Aquest no és el primer cop que el consistori cessa aquesta llicència. El projecte ha patit diferents aturades i pròrrogues des que van començar els treballs, l'any 2004.

L'immoble, que té 4.000 metres quadrats i data del 1901, es va deixar d'utilitzar com a banc l'any 1990. El 2003, l'Estat va convocar una subhasta i se'l van quedar l'empresa gironina Arcadi Pla SA i la constructora estatal Contractes i Obres. Tot i que el preu de sortida era d'1,8 milions d'euros, en plena bonança econòmica i en tractar-se d'un edifici tan cèntric i emblemàtic, la xifra va acabar ascendint fins als 4,7 milions d'euros.

Els nous propietaris van anunciar primer que hi farien tres pisos d'oficines i instal·larien locals comercials als baixos. Més endavant, però, van decidir reformular el projecte i van anunciar que hi ubicarien un hotel de 84 habitacions i un restaurant als baixos. Al terrat, a més, hi havia projectada una piscina i un solàrium. L'únic que havien de respectar, això sí, era la conservació íntegra de la façana, ja que està protegida.

Els treballs van començar el 2004 i l'edifici es va arribar a buidar, però el projecte va quedar frenat a partir de 2009 a causa de la crisi econòmica. Els propietaris van anar demanant puntualment la pròrroga de la llicència. El consistori, fins i tot, els va demanar que netegessin l'interior de l'edifici i tapiessin els accessos per evitar que hi entressin ocupes i la proliferació de rates.

El març del 2017, davant l'evidència que els treballs estaven absolutament aturats, l'Ajuntament va decidir no renovar-los la llicència. El consistori va argumentar que feia molts anys que no s'hi treballava i el projecte ja no s'adequava a la normativa actual. Tot i això, els promotors van recuperar la llicència tres mesos després gràcies a una disposició transitòria de la Generalitat, que permetia renovar fins a finals de 2018 les llicències d'obres aturades a causa de la crisi.

De nou, però, els treballs no s'han acabat de reprendre. El consistori assegura que «les obres segueixen aturades» i que «ha transcorregut el termini de finalització de les obres fixat en la llicència urbanística». Davant d'això, el consistori va aprovar el passat divendres per Junta de Govern Local la caducitat del permís per rehabilitar aquest edifici de la plaça Marquès de Camps.