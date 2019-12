El Circ de Nadal tanca la sisena edició amb 19.233 espectadors

El Circ de Nadal de Girona va tancar diumenge la seva sisena edició amb 19.233 espectadors a les deu funcions programades. Durant cinc dies, el certamen va rendir homenatge al circ de l'Àsia amb algunes de les primeres estrelles del prestigiós Gran Circ Acrobàtic de la Xina. En total, hi van actuar 43 artistes provinents de països com Vietnam o Xile.

Aquesta edició, a més, ha servit, segons els organitzadors, per consolidar l'esdeveniment i aconseguir un públic «fidel»: el 65% dels assistents repeteixen any rere any. «Amb el pas del temps i la consolidació de l'esdeveniment a la ciutat durant les festes de Nadal s'ha aconseguit un públic molt fidel», expliquen els productors, Circus Arts Foundation. També exposen que, dins del sector professional, l'esdeveniment s'ha consolidat «com un dels grans paradors del Nadal europeu en espectacles circenses de gran format».

Com en altres edicions, l'organització va regalar 200 invitacions per a persones amb pocs recursos a través de Càritas i dels Serveis Socials de l'Ajuntament. Per primera vegada, a més, es van repartir 450 entrades a infants amb famílies en risc d'exclusió social gràcies al projecte Circ Solidari, amb el qual van col·laborar. «Amb aquestes iniciatives es vol acostar la màgia del circ a les persones que no poden gaudir d'espectacles com aquests per les seves limitacions econòmiques», expliquen des de l'organització.

Una de les singularitats d'aquesta nova edició va ser la incorporació de l'acompanyament musical en directe. Aquest fet només ha passat en dues edicions, i aquesta va ser la tercera. En aquesta ocasió es va comptar amb l'acompanyament en directe de vuit músics dirigits per Pierre Pichaud.