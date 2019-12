Un històric del PDeCAT abandona el partit per falta de «democràcia interna»

Un històric del PDeCAT, Joaquim Oliva, ha anunciat que abandona el partit per manca de «democràcia interna». L'exregidor i excap d'Urbanisme de l'Ajuntament de Girona explica que li «sap molt de greu» haver de prendre aquesta decisió després de 32 anys sent associat a aquesta formació política. «La democràcia interna dins el PDeCAT ha mort i això, entre altres motius, és el que m'ha portat a abandonar el partit», afirma de forma contundent.

L'advocat urbanista ha estat militant de CDC des del 1987, quan tenia 21 anys, i del PDeCAT des del seu naixement, el 2016. La designació «a dit» de la llista del partit en les darreres eleccions és el motiu pel qual Oliva ha decidit presentar la seva baixa, a més d'altres incompliments de les normes internes del partit.

Explica que el 2016 el PDeCAT es va dotar d'unes normes de democràcia interna «molt importants». Aquestes deien que tots els candidats a formar part de les llistes electorals del partit havien de ser escollits en les primàries de les agrupacions comarcals. Un fet que no va succeir així a les eleccions del 21 de desembre del 2017, explica Oliva.

«No es van tenir en compte les primàries de les agrupacions comarcals i en Carles Puigdemont i el seu entorn van decidir a dit les persones que anirien a la llista de Junts per Catalunya», assegura l'advocat. «Va dir que aquesta era una situació excepcional i que no es tornaria a produir. I jo m'ho vaig creure i vaig ser apoderat de JxCat en aquelles eleccions», explica Oliva. El cas, però, és que en la resta d'eleccions, les dues generals d'aquest any, «no s'han fet primàries» i s'ha establert «la mateixa designació a dit de Puigdemont».

També assegura que en el PDeCAT s'ha incomplert, en diferents ocasions, la incompatibilitat de tenir un càrrec orgànic dins el partit i un de públic, o una acumulació de càrrecs públics (per exemple alcalde i president d'un consell comarcal). «Determinades persones s'han resistit a deixar el seu càrrec públic o institucional», assegura Oliva.

Per últim, Oliva afegeix que ha tingut diferents desencontres amb la presidenta actual del PDeCAT a Girona, Maria Àngels Planas. «Hauria de cuidar més els antics militants que procedeixen de l'antiga convergència perquè el PDeCAT no comença el 2016, és hereu de convergència», afirma.

Oliva va ser regidor a l'Ajuntament de Girona, del 2007 al 2011, cap d'Urbanisme, del 2011 al 2013, i assessor jurídic, del 2013 al 2016. També va ser cap del gabinet de presidència de la Diputació (1996-1999).