Part de la Grossa de Cap d'Any, el 26.845, toca a Salt

Alegria i brindis a l'estanc del carrer Major de Salt que ha repartit sort aquesta Grossa de Cap d'Any. L'establiment només ha venut un bitllet del primer premi, el 26845, a través de màquina. L'afortunat client de l'establiment s'endurà 200.000 euros. Però per a la seva propietària, la Sílvia Campderà, és com si n'hagués repartit tota una sèrie. "Estic molt contenta d'haver venut la Grossa i que hagi tocat a Salt, perquè ja tocava; espero que l'hagi comprada algú que visqui aquí", ha dit Campderà. Per a ella, a més, la d'avui ha estat una doble alegria. Perquè després de vint anys de treballar a l'estanc, ara n'ha assumit la propietat i aquest és el primer premi que reparteix l'establiment. "Durant tot aquest temps teníem el cava guardat a la nevera, i ara el traurem per celebrar-ho", ha explicat. La Grossa de Cap d'Any també ha esquitxat la demarcació amb part del tercer premi (a Olot i Campdevànol), un quart (a Sarrià de Ter) i un cinquè (a Palafrugell).



Aquests són els premis de la Grossa de Cap d'Any 2019

PRIMER PREMI | 26.845 | 200.000 euros per bitllet

SEGON PREMI | 22.418 | 65.000 euros per bitllet

TERCER PREMI | 85.572 | 30.000 euros per bitllet

QUARTS PREMIS | 54.265 · 78.483 | 10.000 euros per bitllet

CINQUENS PREMIS | 62143 · 82.536 · 71.027 | 5.000 euros per bitllet



Als premis principals cal sumar també els premis a les terminacions dels 8 números guanyadors, així com el nombre anterior i posterior. En total, 850.000 bitllets podran tenir algun premi.

En aquesta taula, pots consultar tots els números premiats i les quantitats que els perstoquen

CATEGORIA NÚMERO PER EURO PER BITLLET PRIMER PREMI 26845 20.000 euros 200.000 euros 26844 200 euros 2.000 euros 26846 200 euros 2.000 euros _6845 100 euros 1.000 euros __845 25 euros 250 euros ___45 3.5 euros 35 euros _____5 1 euro 10 euros SEGON PREMI 22418 6.500 euros 65.000 euros 22417 65 euros 650 euros 22419 65 euros 650 euros _2418 30 euros 300 euros __418 7,5 euros 75 euros ___18 2,5 euros 25 euros TERCER PREMI 85572 3.000 euros 30.000 euros 85571 50 euros 500 euros 85573 50 euros 500 euros _5572 20 euros 200 euros __572 3,5 euros 35 euros ___72 2 euros 20 euros QUART PREMI 78483 1.000 euros 10.000 euros 78482 20 euros 200 euros 78484 20 euros 200 euros _8483 10 euros 100 euros __483 3 euros 30 euros ___83 1,5 euros 15 euros QUART PREMI 54265 1.000 euros 10.000 euros 54264 20 euros 200 euros 54266 20 euros 200 euros _4265 10 euros 100 euros __265 3 euros 30 euros ___65 1,5 euros 15 euros CINQUÈ PREMI 71026 500 euros 5.000 euros 71025 15 euros 150 euros 71027 15 euros 150 euros _1026 7,5 euros 75 euros __026 2,5 euros 25 euros ___26 1 euro 10 euros CINQUÈ PREMI 82536 500 euros 5.000 euros 82535 15 euros 150 euros 82537 15 euros 150 euros _2537 7,5 euros 75 euros __537 2,5 euros 25 euros ___37 1 euro 10 euros CINQUÈ PREMI 62143 500 euros 5.000 euros 62142 15 euros 150 euros 62144 15 euros 150 euros _2143 7,5 euros 75 euros __143 2,5 euros 25 euros ___43 1 euro 10 euros

Com cobrar els bitllets premiats



Loteries de Catalunya ha implementat el mateix sistema de cobrament de butlletes premiades que va estrenar l'any passat, per agilitzar el pagament als premiats. Així, totes aquelles persones que obtinguin un premi de fins a 1.000 euros podran demanar a qualsevol punt de venda autoritzat una transferència directa al seu compte bancari, que s'haurà de fer efectiva en un termini de 48 hores.

També, en els establiments de la xarxa comercial de Loteries de Catalunya, que habitualment són estancs llibreries, quioscos o bars, es podran cobrar premis en metàl·lic de fins a 120 euros. Les oficines de CaixaBank podran pagar premis a partir dels 50 euros.

En el cas dels bitllets guanyadors adquirits per Internet, els premis es rebran directament al moneder del compte del jugador en el web i, en cas que l'import sigui superior als 600 euros, directament al compte bancari que es va facilitar en el moment del registre al web de Loteries de Catalunya.

Així mateix, els premis de qualsevol import es podran cobrar fins al dia 30 de març de 2020 a la seu de Loteries de Catalunya, situada al número 639 de la Gran Via de Barcelona. Per fer efectiu el cobrament, s'haurà de presentar el bitllet original de La Grossa de Cap d'Any.