La parricida de Girona va adormir la nena amb vuitanta pastilles abans d'ofegar-la

La magistrada del Jutjat d'Instrucció 1 de Girona ha decretat presó provisional sense fiança i comunicada per la dona detinguda aquest dilluns per ofegar la filla de 10 anys a la banyera de casa. Aquest matí ha passat a disposició judicial pocs minuts abans de les deu del matí, arribada de la comissaria de Vistalegre, des d'on està detinguda des del dilluns amb una causa oberta per assassinat.

L'auto de presó considera que els fets són constitutius d'un delicte d'assassinat, i que l'autoria del delicte resulta de la "confessió de la detinguda tant a les veïnes de l'immoble" minuts després del succés com a "un periodista conegut per les xarxes socials", que treballa a Diari de Girona. Posteriorment va ratificar-se en seu policial i judicial.

Va adormir la nena amb vuitanta pastilles dissoltes amb aigua

La interlocutòria també explica que durant la reconstrucció del crim, els investigadors van trobar diversos indicis objectius que corroboren el crim i també l'autoria, tant a la cuina com a la banyera del domicili. Durant la diligència l'acusada va manifestar que va utilitzar 80 pastilles d'un ansiolític que prenia per prescripció mèdica per adormir la nena.

De fet, segons apunta la magistrada, l'acusada va adquirir aquell mateix matí tres de les quatre capses que van trobar al domicili i que la dona hauria subministrat les pastilles dissoltes amb aigua a la víctima assegurant-li que eren per "millorar-li el dolor d'angines". La magistrada sosté que després de quedar-se adormida, la va dur a la banyera, on la va summergir durant deu minuts.

En el document consta que la detinguda presenta problemes psiquiàtrics i que ha estat ingressada en diverses ocasions en centres de salut mental.

En declaracions als mitjans durant la declaració judicial de l'acusada, el fiscal Enrique Barata ha explicat que ha assegurat que aquell dia "el veia negre" i que "sentia una desesperança". Tot i això, ha assegurat que durant la reconstrucció dels fets va mostrar "fredor emocional", una apreciació que també fa la magistrada, que posa en dubte que quedés "clara l'efectivitat del tractament farmacològic que tenia prescrit" pels fets comesos.

El fiscal demanava presó provisional sense fiança, però la defensa representada per l'advocat David Muñoz volia que se l'ingressés en un centre psiquiàtric. A la sortida dels jutjats, el lletrat va explicar que la dona ingressarà a la presó de Figueres, Puig de les Basses, i allà se li farà una nova avaluació psicològica per determinar si se l'ha d'internar o ha de continuar a la presó.

El delicte d'assassinat contempla penes de 20 a 25 anys de presó. A més, en aplicació de l'agravant de parentesc podria aplicar-se la condemna en la seva meitat superior. La magistrada vol evitar amb l'arrest el risc de reiteració delictiva.

La resolució no és ferma, i la defensa podrà presentar un recurs durant els pròxims tres dies.

El crim va tenir lloc aquest dilluns pels voltants de les tres de la tarda, quan la mare, de 49 anys i veïna de Girona, va trucar al telèfon d'emergències alertant que havia matat la seva filla ofegant-la a la banyera del seu habitatge a ronda Ferran Puig.

Pocs minuts abans havia confessat a un periodista d'aquest mitjà l'afer. La víctima va ser traslladada en ambulància fins a l'Hospital Trueta en estat molt greu, i poc després fonts hospitalàries van certificar la seva mort. La pressumpta autora del crim vivia sola i estava divorciada.