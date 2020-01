La plaça del Vi de Girona s'omple per rebutjar les resolucions de la JEC contra Torra i Junqueras

Unes 700 persones s'han concentrat aquest vespre a la plaça del Vi de Girona per rebutjar les resolucions de la Junta Electoral Central que inhabiliten Quim Torra i que impedeix que Oriol Junqueras pugui sortir de la presó per exercir com a Eurodiputat.



La mobilització ha estat organitzada per Girona Vota, una plataforma d'entitats i partits sobiranistes. En la concentració hi han participat diversos càrrecs electes com ara diputats i regidors a l'Ajuntament de Girona. L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha qualificat la decisió de la JEC d'"indigne" i ha avançat que "ens hem de rebel·lar" contra aquesta acció que manté la idea d'una "sagrada unitat d'Espanya". La concentració ha durat una mitja hora, però Girona Vota ha anunciat que preparen noves accions de cara a aquest dissabte.





Rebuig a la plaça del Vi a les resolucions de la JEC, que ataquen una vegada més els drets civils i polítics de l'independentisme, avui contra el MHP @QuimTorraiPla i també @junqueras. Des de l'Ajuntament, d'institució a institució, tot el suport, no ens rendirem!! pic.twitter.com/iE0iW0OlfT — Alcaldessa de Girona (@alcaldessa_gi) January 3, 2020

Ara mateix, Plaça del Vi de Girona plena de gom a gom contra la inhabilitació del President Torra per part de la #JEC. Transversalitat política absoluta. pic.twitter.com/SyDnHSu78k — Francesc Vilallonga (@vilallongapac) January 3, 2020

A la plaça del Vi, #Girona denuncia la decisió de la JEC que conculca els drets civils i polítics del MHP @QuimTorraiPla, de l'HC @junqueras i de la ciutadania.

Mantinguem la fe en nosaltres mateixos, i treballem junts diu l'alcaldessa @MartaMadrenas.



Crits d #independència. pic.twitter.com/DMFj1efick — Carme Renedo ? (@CarmeRenedo) January 3, 2020

@la_IAC Plaça del Vi. Un cop més no ens arronsem davant els atacs constants dels poders de l'Estat espanyol contra allò que hem decidit democràticament a Catalunya. Només el Parlament de Catalunya escull el nostre President!!!. #girona# pic.twitter.com/u8F2Zn2UDW — Ester Costa (@EsterEsparrac) January 3, 2020

Davant la injustícia, fermesa!



Avui resposta urgent a Plaça del Vi de Girona, a les 20.00h per mostrar el rebuig a la JEC i les seves decisions.



Demà gran concentració també a Girona, estigueu atentes! pic.twitter.com/cpg22p436H — Girona Vota (@GironaVota) January 3, 2020

La decisió de la Junta Electoral Central d'inhabilitar el president de la Generalitat, Quim Torra, ha mobilitzat en pocs minuts entitats i partits sobiranistes, que han convocat