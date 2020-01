Un detingut a Salt vinculat a un grup criminal que enviava droga en palets

La Policia Nacional ha desarticulat una organització internacional dedicada al tràfic de marihuana. En total, s'han detingut nou persones de nacionalitat espanyola, hongaresa i britànica, una d'elles a Salt. Segons va explicar el cos policial en un comunicat, els principals investigats tenien una empresa d'importació i exportació de begudes i transportaven la droga en camions camuflada en palets. Dels diferents escorcolls que s'han produït s'han confiscat 17,8 quilos de droga sintètica i 239 de marihuana.

La investigació va començar el primer trimestre del 2018 després que es recuperessin tres vehicles de gamma alta robats que tenien les plaques duplicades i on es van detenir dues persones. A partir d'aquí, els investigadors van obtenir informació que apuntava que aquestes persones pertanyien a un grup criminal dedicat al tràfic de drogues a escala internacional amb ramificacions a les demarcacions de Màlaga i Barcelona.

Els agents van identificar el que consideren un dels principals investigats, un britànic que, juntament amb altres, tenia un entramat de societats dedicades a la importació i exportació de begudes però a qui s'acusa d'enviar droga camuflada en palets a països europeus.

Al maig del 2018, es va localitzar a Granada un dels membres de l'organització quan negociava una transacció de drogues. Aquest operatiu va acabar amb la confiscació de 21 quilos de marihuana i tres detinguts. A un habitatge on van trobar 10 quilos de la marihuana confiscada, es va localitzar un cultiu interior que s'alimentava gràcies al fet que estaven punxats il·legalment a la xarxa elèctrica.

Al març del 2019, els agents van concloure que l'organització tenia un altre carregament a Mijas (Màlaga) i que el transportaven en palets a l'interior del remolc d'un camió amb destí al Regne Unit. Van interceptar el vehicle, on van trobar 70 quilos de marihuana oculta entre palets de sucs. En les diferents fases de l'operació també van detenir un altre dels principals investigats a Fuengirola (Màlaga).

Posteriorment, els agents van descobrir que l'organització preparava a Rubí (Vallès Occidental) un enviament imminent de droga oculta i es va establir un dispositiu que va permetre interceptar un vehicle a l'AP-7 al seu pas per la demarcació de Barcelona. Allà es van confiscar 128 quilos de marihuana i 17,8 quilos de droga sintètica. La droga estava amagada en quatre palets que transportaven caixes de cervesa que havien estat manipulades per camuflar les substàncies.



L'envasadora industrial de Salt

En aquest punt, els investigadors van concloure que s'estava utilitzant una envasadora industrial per camuflar la droga en llaunes grans d'olives. I aquest equipament es troba a Salt. Els agents van detenir el responsable del domicili on hi havia l'envasadora.

Segons explica la Policia Nacional, un dels detinguts a Barcelona, que consideren un dels màxims responsables de l'organització desarticulada, va intentar fugir cap al Regne Unit després de descobrir que l'estaven investigant. Abans que ho aconseguís, va ser detingut a l'aeroport del Prat.

Finalment, aquesta investigació va culminar el passat mes de novembre amb un total d'onze detencions, tots ells com a presumptes autors dels delictes de tràfic de drogues i pertinença a grup criminal. La resta d'arrestats, segons la seva participació, ho han estat com a presumptes responsables dels delictes de falsedat documental i defraudació de fluid elèctric.

S'han practicat un total de sis registres a Màlaga, un a Barcelona, un a Salt i un altre a Granada, apareixent un total de 240 quilos de marihuana i 17,8 quilos de droga sintètica (barbitúrics barrejats amb benzodiazepines) molt demandada al Regne Unit. També s'han intervingut cinc vehicles d'alta gamma i una furgoneta.