Detinguts dos homes quan intentaven fugir després de robar en un pis de Girona

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 23 i 30 anys quan intentaven fugir d'un pis del carrer Montseny de Girona, després d'entrar-hi a robar. Els fets van passar aquest dijous pels volts de quarts de nou del matí. Els agents van arribar al domicili on havien entrat els sospitosos i se'l van trobar completament regirat i amb diversos articles preparats per emportar-se. Durant la inspecció ocular els policies van poder capturar un dels dos arrestats quan intentava fugir per una finestra del safareig del pis, i que dona a un pati de llums. Instants més tard van sentir crits al pis de sota d'on els dos homes havien entrat. Aleshores van veure sortir el segon sospitós que va arrencar a córrer escales avall.

Tot i l'intent d'escapolir-se la policia va aconseguir atrapar el presumpte lladre que va quedar detingut. Els dos homes, de nacionalitat senegalesa i gambiana, tenen antecedents i passaran a disposició del jutge de Guàrdia de Girona.