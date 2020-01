El Festival Internacional del Circ de Girona homenatjarà l'arribada de les companyies russes a Catalunya

El Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona commemorarà els 50 anys de l'arribada de les companyies circenses de Rússia a Catalunya. Per aquest motiu, hi haurà deu companyies russes en la 9a edició del festival gironí, que aquest any es farà del 13 al 18 de febrer. Dels 24 espectacles que es podran veure el 2020 a l'Elefant d'Or en destaca Vladimir Ivanov, que farà un número basat en equilibri sobre cilindres enfilat en un trapezi. El festival de circ comptarà aquest 2020 amb una nova carpa sense columnes a l'interior. A més, també s'incrementaran les localitats fins a les 38.624 butaques en total, una xifra que triplica les que hi havia en la primera edició.