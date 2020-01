Girona Més de 30 activitats al Lleuresport

El parc infantil i juvenil de Nadal de Girona, el Lleuresport, acull aquests dies desenes de nens i nenes que volen gaudir de les activitats que s'hi duen a terme. La iniciativa té lloc al Complex Esportiu del GEiEG de Sant Narcís i finalitzarà aquest dissabte. Està compost per una granja inflable, llits elàstics, una ludoteca, una gimcana, tallers, escalada amb caixes, tennis taula, tirolina, rocòdrom i un circuit aeri d'aventura, entre d'altres. També hi ha un espai on els Bombers donen a conèixer la seva professió i un espai de robots.