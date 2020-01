Girona La pista de gel s'omple de patinadors

Petits i grans gaudeixen aquests dies de la pista de gel que s'ha instal·lat, com és tradició, al Palau de Fires de Girona. L'espai estarà obert fins al dimarts 7 de gener i compta amb dues pistes per patinar i un tobogan de gel per baixar-hi amb trineu. La Pista de Gel de Girona és una de les pistes cobertes més grans de Catalunya amb 800 m2. La pista per a novells està destinada a totes les persones que no saben patinar perquè puguin practicar. Per als més petits, hi ha elements de suport com pingüins de fusta.