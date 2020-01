Mà dura contra les escombraries mal llançades a Girona

L'Ajuntament de Girona intensificarà la lluita contra l'incivisme amb les escombraries amb més sancions. L'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, ha avisat avui que posaran en marxa un dispositiu per assegurar una gestió de la brossa eficient.

Sense desgranar molt en què consistirà aquest pla, ha explicat que, per exemple, agents de paisà de la Policia Municipal vigilaran els contenidors per reduir el nombre de bosses que es dipositen fora dels cubells. Les multes poden arribar als 200 euros, pel que fa als particulars, i a 600 euros, en el cas dels comerços.

"Hem avisat i informat sobre com s'ha de reciclar, i alguns veïns segueixen sense fer-ho bé", ha afirmat Madrenas. És per aquest motiu que ara seran "més durs" i "rigorosos" i aplicaran la via sancionadora a les persones incíviques. "No augmentarem la partida destinada a la neteja perquè la gent no recicla bé", ha sentenciat Madrenas, afegint que és "lamentable" veure com està l'entorn d'alguns contenidors de la ciutat.

Precisament, en diferents ocasions els veïns de Girona han denunciat l'acumulació de brossa al voltant dels contenidors. És el cas del barri de Santa Eugènia o el Barri Vell, on les escombraries desborden els carrers. En els punts de recollida s'hi acumulen matalassos, electrodomèstics i roba, entre altres. Fins i tot, s'han viscut petits incendis.