El Festival del Circ homenatja l'arribada de les companyies russes al país

El Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona commemorarà els 50 anys de l'arribada de les companyies circenses de Rússia a Catalunya. Per aquest motiu, hi haurà deu companyies russes de les 24 que actuaran en la 9a edició del festival gironí. L'esdeveniment tindrà lloc per tercer any consecutiu a Girona (abans es feia a Figueres) i se celebrarà del 13 al 18 de febrer en un envelat de circ instal·lat especialment per a l'ocasió al camp de Mart del parc de la Devesa.

El director del festival, Genís Matabosch, va destacar ahir en roda de premsa que aquesta edició la dedicaran «al circ rus perquè fa 50 anys que va arribar per primera vegada a Catalunya». Va ser el 1970, quan la primera companyia circense soviètica va trepitjar terres catalanes. Matabosch va remarcar que va ser «una arribada molt tardana per les circumstàncies del país», ja que es trobava en els últims anys de la dictadura franquista. Durant el règim, el director del festival va assegurar que els franquistes «no facilitaven que els artistes soviètics arribessin a la península».

Les deu companyies russes formen part dels 84 artistes que participaran aquest 2020 al Festival Internacional del Circ Elefant d'Or, que es farà entre el 13 al 18 de febrer a la ciutat de Girona. Dins de la programació, en destaca el número de rola rola aeri de Vladimir Ivanov, que farà equilibris sobre un cilindre penjat d'un trapezi. Es tracta d'un dels tres únics artistes al món que practiquen aquesta disciplina.

Matabosch va assegurar que Ivanov presentarà el seu espectacle a Europa en la seva actuació a Girona. A més, l'artista bielorús precedirà els altres dos equilibristes d'aquesta disciplina que ja van actuar al festival (James González ho va fer el 2012 i Jonathan Riquelme, el 2015).

En la 9a edició del festival també hi actuarà Oksana Awkward. Segons el director de l'Elefant d'Or, aquesta còmica russa és «una de les pallasses amb més talent» del moment. De fet, Genís Matabosch va lamentar que hi ha «poques pallasses dones» en el món del circ i per això han volgut comptar amb una dona que mostri el gènere als espectadors.



Nova carpa i més localitats

El Festival Internacional del Circ comptarà amb una nova carpa aquest 2020 en què no hi haurà cap columna a l'interior. Això farà que els espectadors puguin veure l'espectacle des de qualsevol punt sense cap element distorsionant. La vela d'aquesta edició estarà sostinguda per dos arcs instal·lats a l'exterior. A més, hi haurà diverses veles de suport per als accessos, zones de descans i camerinos dels artistes.



La nova vela suposa una ampliació del nombre de butaques que estan a la venda. Aquest 2020 el festival ofereix un total de 38.624 localitats al llarg de les 16 representacions programades. Aquesta xifra representa el triple d'entrades disponibles que hi havia durant la primera edició del festival. A més, Matabosch va avançar que ja gairebé han venut 17.000 entrades.

D'altra banda, aquest any s'han programat quatre funcions exclusivament per a les escoles. Aquestes funcions representen 9.656 entrades disponibles a un preu de 6 euros i es faran els matins del dijous 13 i divendres 14 de febrer.

La presentació del Festival del Circ de Girona va comptar amb la participació de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas i el vicepresident de la Diputació de Girona, Albert Piñeira. «L'esdeveniment no només té un retorn econòmic indiscutible, sinó que també destaca el seu retorn social, que s'apropa a tots els públics, amb una fórmula diferent a la d'altres propostes culturals», va ressaltar Madrenas. Per la seva banda, el diputat Albert Piñeira va assenyalar que «ja podem afirmar amb rotunditat que el circ ha superat el repte de consolidar-se a Girona i fer-se un lloc en la seva nodrida agenda cultural». «L'any passat, hi va haver una ocupació del 94,8% en el festival», va destacar afegint que «ens trobem davant un espectacle intergeneracional i de gran qualitat, amb actuacions mai vistes prèviament a Europa».