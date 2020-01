Mà dura contra les escombraries mal llançades a la ciutat de Girona

«És lamentable veure la gran quanitat de brutícia que hi ha al voltant dels contenidors», va afirmar ahir l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. Per posar-hi fre, va avisar que posarà mà dura contra aquelles persones que llancen les escombraries on no toca. És a dir, que sancionaran les persones incíviques amb multes que poden arribar als 200 euros, en el cas de particulars, i als 600 euros, en el cas dels comerços, tal com dicta l'ordenança municipal.

En uns dos mesos, es posarà en marxa un dispositiu policial per assegurar una gestió eficient de la brossa. Sense desgranar molt en què consistirà aquest pla, Madrenas va explicar en declaracions als mitjans de comunicació que, per exemple, agents de paisà de la Policia Municipal vigilaran els contenidors per controlar-ne el bon ús.

Aquests dies estan acabant de perfilar el dispostiu. Per confeccionar-lo, han estudiat les mesures que s'apliquen en altres municipis i que han donat bons resultats. En algunes poblacions, fins i tot, s'han obert les escombraries mal llançades per tal d'identificar el propietari i poder-lo multar. «Seran actuacions policials contundents per assegurar que els ciutadans incívics tornin a recuperar la voluntat de preservar el medi ambient», va dir l'alcaldessa.

Madrenas va voler destacar que han dut a terme diferents campanyes sobre com s'ha de reciclar a la ciutat i que, per tant, «ja s'ha informat als veïns» reiteradament sobre la separació dels residus. En aquest sentit, l'alcaldessa va assegurar que «no hi ha cap ciutadà de Girona» que no sàpiga què ha de fer amb la seva brossa, o on van les escombraries que genera». Tot i això, però, «alguns veïns segueixen sense fer-ho bé» i per això, ara «toca anar per la via de les multes», va afirmar de forma contundent.

D'altra banda, l'alcaldessa va assegurar que no augmentaran la partida destinada al servei de neteja (uns 16 milions d'euros) perquè la gent no llenci bé les escombraries. «És una despesa que no té cap sentit i cal destinar els diners perquè es gestionin bé els residus i no pas a recollir-los», va explicar.



Queixes dels veïns

Precisament, en diferents ocasions els veïns de Girona han denunciat l'acumulació de brossa al voltant dels contenidors. És el cas dels barris de Santa Eugènia, Can Gibert del Pla o el Barri Vell. En diferents punts de recollida d'aquestes zones s'hi acumulen matalassos, electrodomèstics, caixes, i roba, entre d'altres. Fins i tot, s'han viscut petits incendis com el del carrer Costabona, on es van cremar dos matalassos. Els veïns han exigit que s'ampliï la freqüència de recollida d'escombraries per evitar que els contenidors es desbordin i també aplicar als barris més polítiques de sostenibilitat.

Un altre cas és el del Barri Vell. Allà l'Associació de Veïns ha denunciat que alguns negocis i veïns deixen la brossa al carrer quan no toca. Motiu pel qual han exigit més control i sancions per part de l'Ajuntament. Un requeriment que en breu aplicarà el consistori, tal com va anunciar ahir Madrenas.