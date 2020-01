Per a l'edició 2020 la Gran Carpa del Festival estarà connectada de nou al Palau de Fires per on entraran tots els espectadors i on es desenvoluparà la segona edició del Circus World Market. Es tracta d'una fira sectorial d'empreses del sector circense, que va deixar molt bones impressions en la seva primera edició i que suma esforços per ampliar quantitat d'expositors participants i metres quadrats. En la seva primera edició hi participaren una trentena d'empreses.