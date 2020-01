Les crítiques aturen el restaurant projectat a l'antic teatre Odeon

Les crítiques han aturat l'obertura d'un restaurant del grup König a l'antic teatre Odeon de Girona. Segons va confirmar ahir el propietari d'aquest emblemàtic edifici del Barri Vell, Miquel Casals, han rescindit de mutu acord amb l'empresa de restauració el contracte per tot el rebombori que va provocar l'anunci d'aquest nou equipament al nucli antic de la ciutat. Veïns i entitats arrelats al Barri Vell havien mostrat en diferents ocasions el seu rebuig a aquesta obertura i, fins i tot, l'organització política juvenil La Forja Gironès va ocupar al setembre de manera simbòlica l'antic teatre.

Casals va afirmar ahir que aquesta «campanya orquestrada» ha aturat un projecte que hagués permès obrir l'Odeon i no tenir-lo tancat com ara. «Es tractava d'una gran inversió que s'hagués fet amb arqueòlegs per respectar les pintures i el patrimoni; no s'hauria fet un nyap», va afirmar, i va afegir que li ha costat molt trobar «una persona de Girona» que volgués invertir en aquest espai.

Ara, Casals espera rebre una altra oferta que, com la del König, diu, «respecti l'essència del teatre». De moment, arreglarà la façana i el teulat i se centrarà en l'habitatge que hi ha a la part superior del teatre. «Rehabilitaré la casa que està deshabitada des del 1992 per fer-ne pisos de lloguer», va afirmar.

D'altra banda, afirma que l'antic teatre Odeon compta amb una sortida d'emergència on hi ha actualment el patí de la seu de la Diputació de Girona. «Aquest espai és públic, perquè abans aquí hi havia un carrer, i la Diputació ara no pot impedir que hi tingui una sortida d'emergència», afirma de forma contundent Casals. En canvi, l'administració diu que el pati és propietat seva.